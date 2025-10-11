विज्ञापन
राजस्थान में मास सुसाइड की दो घटनाओं में 8 लोगों की मौत, रिटायर बैंक अधिकारी का पूरा परिवार खत्म

सामूहिक आत्महत्या की दो घटनाएं और 8 लोगों की मौत. दिल दहलाने वाली ये घटनाएं शनिवार को राजस्थान से सामने आई. जहां एक घटना में 4 बच्चों सहित मां ने आत्महत्या की. वहीं दूसरी घटना में रिटायर बैंक अधिकारी का पूरा परिवार खत्म हो गया.

सीकर में मास सुसाइड की घटना के बाद मौके पर छानबीन में जुटे पुलिस के जवान.
  • सीकर में एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है.
  • पुलिस को फ्लैट से तेज दुर्गंध की शिकायत पर जांच में पांच लोगों के मृतक होने का खुलासा हुआ.
  • जयपुर के करणी विहार में रिटायर बैंक अधिकारी सहित तीन सदस्यों ने आपसी और प्रॉपर्टी विवाद के कारण सुसाइड किया.
सीकर/जयपुर:

शनिवार को राजस्थान के दो अलग-अलग शहरों से मास सुसाइड की दो घटनाएं सामने आई. इन दोनों घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई. पहली घटना सीकर से सामने आई, जहां एक महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया. जबकि दूसरी घटना जयपुर से सामने आई जहां रिटायर बैंक अधिकारी का पूरा परिवार समाप्त हो गया. पहली घटना में सीकर में एक ही परिवार के पांच लोगों ने आत्महत्या कर ली. यहां पालवास रोड पर स्थित अनिरुद्ध रेजीडेंसी में एक ही परिवार के पांच लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी. मृतकों में एक मां और उसके चार बच्चे शामिल हैं. पुलिस को सूचना मिली कि अनिरुद्ध रेजीडेंसी के एक फ्लैट से तेज दुर्गंध आ रही थी.

शव से आ रही थी तेज दुर्गंध, इत्र छिड़ककर अंदर गई पुलिस

स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद सदर थाना पुलिस और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम मौके पर पहुंची. फ्लैट के अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि पुलिस को इत्र और अगरबत्ती का उपयोग करके अंदर प्रवेश करना पड़ा. जांच में पता चला कि मृतका किरण उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने चार बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली. प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन दुर्गंध के कारण इसका खुलासा अब हुआ.

आत्महत्या का कारण जानने की कोशिश

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि किरण और उनके पति के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी. माना जा रहा है कि इस पारिवारिक विवाद के कारण ही किरण ने इतना बड़ा और दुखद कदम उठाया. हालांकि, पुलिस अभी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.

जयपुर में रिटायर बैंक अधिकारी का पूरा परिवार खत्म

मास सुसाइड की दूसरी घटना जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र से सामने आई. जहां एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या कर लिया. मृतकों की पहचान रूपेन्द्र शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला और बेटे पुलकित शर्मा (32) के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही करणी विहार थाना पुलिस मौके पर पहुँची और दरवाज़ा तोड़कर सभी के शव बाहर निकाले.

बैंक अधिकारी के घर से सुसाइड नोट बरामद

पुलिस को मौके से अंग्रेज़ी में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला है. हालांकि पुलिस ने सुसाइड नोट की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसमें आपसी विवाद और प्रॉपर्टी विवाद का ज़िक्र है. पुलिस सुसाइड नोट की सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है और कहा है कि जिसके नाम या वजह का उल्लेख उसमें किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

रूपेन्द्र शर्मा बैंक से रिटायर अफसर थे

मृतक रूपेन्द्र शर्मा बैंक से रिटायर अफसर थे और उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली थी. हाल के दिनों में वे करणी विहार इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे. मूल रूप से यह परिवार जयपुर के सोडाला क्षेत्र का रहने वाला था. रूपेन्द्र का एकमात्र बेटा पुलकित था, जो इस घटना में अपनी जान गंवाने वालों में शामिल है. फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की छानबीन में जुटी है.

सीकार से जगदेव सिंह पंवार और जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

