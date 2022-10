एलैन आस्पेक्ट, जॉन एफ. क्लॉज़र और एन्टन ज़ीलिन्गर को भौतिकी का नोबेल

एलैन आस्पेक्ट (Alain Aspect), जॉन एफ. क्लॉज़र (John F. Clauser) और एन्टन ज़ीलिन्गर (Anton Zeilinger) को भौतिकी का नोबेल. नोबल पुरस्कार देने वाली समित की तरफ से बताया गया है कि इन तीनों को यह पुरस्कार उलझे हुए फोटोन, बेल इनीक्वेलिटी को एस्टेबलिश करने और क्वांटम इंफोर्मेशन की शुरुआत करने के लिए (or experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science) दिया गया है. एलै आस्पेक्ट फ्रांस की पेरिस यूनिवर्सिटी से हैं. जॉन एफ. क्लॉज़र अमेरिका से हैं, जबकि एन्टन ज़ीलिन्गर ऑस्ट्रेलिया के वियना से हैं.

एलैन आस्पेक्ट, जॉन क्लॉज़र और एन्टन ने उलझे हुए क्वांटम स्टेट्स (entangled quantum states) पर बेहद महत्वपूर्ण एक्सपेरिसमेंट किए. उलझे हुए क्वांटम स्टेट में दो पार्टिकल एक यूनिट की तरह व्यवहार करते हैं, तब भी जब उन्हें अलग कर दिया जाए. इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों ने क्वांटम जानकारी (Quantum Information) पर नए नतीजों के लिए रास्ता साफ किया है.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com