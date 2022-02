UP Election 2022, 1st Phase Voting LIVE: UP में पहले फेज में 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हुई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पोलिंग बूथों पर लगी कतार

मुजफ्फरनगर के पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय, कुटबी पर मतदान शुरू होते ही मतदाताओं की कतार देखने को मिली. ठंड के बावजूद मतदाताओं में जोश देखने को मिला.

