Budget Session Live Update :पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी पर विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित

मलिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का सवाल उठाते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस मसले पर चर्चा की मांग की. मलिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज पूरे देश में लोग तनाव में है, हम सभापति से मांग करते हैं कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करके पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराई जाए. आज देश में पेट्रोल करीब ₹100 और डीजल करीब ₹80 लीटर के आस पास पहुंच चुका है.

Petrol & diesel prices are nearly Rs 100 per litre & Rs 80 per litre respectively. LPG prices have also gone up. Rs 21 lakh crores have been collected by putting excise duty/cess, because of this entire country including farmers are suffering: LoP Mallikarjun Kharge, Rajya Sabha pic.twitter.com/eFwG9L2w0V