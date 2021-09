PHOTO : दिल्ली में भारी बारिश ने बनाया नया रिकॉर्ड, लेकिन सड़कें-गलियां सब जलमग्न

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने 7:55 बजे बुलेटिन में कहा, "दिल्ली, एनसीआर (उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, शामली, कांधला, बड़ौत, बागपत, मेरठ, स्याना, हापुड़, पहासू, बुलंदशहर) के कई स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी तीव्रता वाली बारिश और तेज हवाएं चलती रहेंगी."

#WATCH | Buses stuck amid waterlogged roads following heavy rains in the National Captial; visuals from Madhu Vihar area. pic.twitter.com/3TyZJWxAix

IMD के मुताबिक हरियाणा के कैथल, करनाल, राजौंद, असंध, सफीदों, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, जींद, रोहतक, हांसी, महम, भिवानी, झज्जर, नारनौल में भी अगले 2 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने अपने सुबह के ट्वीट में अगले 12 घंटों के दौरान दिल्ली में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी. आईएमडी ने ट्वीट किया, "अगले 12 घंटों के दौरान दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश (2 सेमी तक) होने की संभावना है. अगले 12 घंटों के दौरान दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर मध्यम वर्षा (3-5 सेमी) की भी संभावना है."

मौसम विभाग ने आज के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था. 2010 के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में मानसून की बारिश ने 1,000 मिमी के निशान को पार किया, जो राष्ट्रीय राजधानी में 11 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा है.