- हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के कारण दिल्ली के युवक-युवती की मौत हो गई.
- मृतकों की पहचान प्रशील बागमारे और रश्मि राम के रूप में हुई है, जो दोनों दिल्ली के निवासी थे.
- किन्नौर जिले के युला कंडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी मनाने आए श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए.
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके कारण भूस्खलन के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. इसके कारण यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है. ऐसा ही मामला प्रदेश के किन्नौर जिले में सामने आया है, जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से दिल्ली के युवक-युवती की मौत हो गई. साथ ही सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर फंस गए, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला.
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रसिद्ध युला कंडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए आए युवक-युवती भूस्खलन की चपेट में आ गए. पत्थरों की चपेट में आने के कारण युवक युवती की मौत हो गई.
किन्नौर पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 27 साल के प्रशील बागमारे पुत्र सिद्धार्थ बागमारे निवासी रामा विहार दिल्ली और 25 साल की रश्मि राम पुत्री अनिल राम निवासी नवाबगढ़ नई दिल्ली के रूप में की है.
सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर
किन्नौर जिले के युला कंडा स्थित कृष्ण मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर माना जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 12 हजार फुट है.
पुलिस ने यहां पर सैंकड़ों की संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया. इस इलाके में भारी बारिश के बाद से ही नाले उफान पर है और भूस्खलन की संभावना भी काफी बढ़ गई है.
