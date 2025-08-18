विज्ञापन
विशेष लिंक

किन्‍नौर में भूस्‍खलन की चपेट में आए दिल्‍ली के युवक-युवती की मौत, पुलिस ने सैंकड़ों पर्यटकों को निकाला 

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रसिद्ध युला कंडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर जा रहे युवक-युवती भूस्खलन की चपेट में आ गए. पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत हो गई और अन्‍य लोगों का भी इलाके से रेस्‍क्‍यू किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
किन्‍नौर में भूस्‍खलन की चपेट में आए दिल्‍ली के युवक-युवती की मौत, पुलिस ने सैंकड़ों पर्यटकों को निकाला 
किन्‍नौर जिले में भूस्‍खलन के दौरान दिल्‍ली के युवक-युवती की मौत हो गई. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन के कारण दिल्ली के युवक-युवती की मौत हो गई.
  • मृतकों की पहचान प्रशील बागमारे और रश्मि राम के रूप में हुई है, जो दोनों दिल्ली के निवासी थे.
  • किन्‍नौर जिले के युला कंडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी मनाने आए श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
किन्‍नौर:

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और इसके कारण भूस्‍खलन के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं. इसके कारण यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है. ऐसा ही मामला प्रदेश के किन्‍नौर जिले में सामने आया है, जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से दिल्ली के युवक-युवती की मौत हो गई. साथ ही सैंकड़ों की संख्‍या में श्रद्धालु वहां पर फंस गए, जिन्‍हें पुलिस ने काफी मशक्‍कत के बाद वहां से निकाला. 

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रसिद्ध युला कंडा स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाने के लिए आए युवक-युवती भूस्खलन की चपेट में आ गए. पत्‍थरों की चपेट में आने के कारण युवक युवती की मौत हो गई. 

किन्नौर पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 27 साल के प्रशील बागमारे पुत्र सिद्धार्थ बागमारे निवासी रामा विहार दिल्‍ली और 25 साल की रश्मि राम पुत्री अनिल राम निवासी नवाबगढ़ नई दिल्ली के रूप में की है. 

सबसे ऊंचा कृष्‍ण मंदिर 

किन्नौर जिले के युला कंडा स्थित कृष्‍ण मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्‍ण मंदिर माना जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 12 हजार फुट है. 

पुलिस ने यहां पर सैंकड़ों की संख्‍या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया. इस इलाके में भारी बारिश के बाद से ही नाले उफान पर है और भूस्‍खलन की संभावना भी काफी बढ़ गई है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh, Kinnaur Landslide, Delhi Boy And Girl Die
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com