“दिल्ली में बीजेपी ने घरों तक राशन पहुंचाने से रोका”: पंजाब में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के ऐलान पर बोले केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी राशन के लिए लम्बी लाइनों में लगना पड़ता है, जबकि एक फोन कॉल पर पिज़्ज़ा घर आ जाता है. इस योजना के तहत सरकार बोरी में चावल आटा पैक करके घर घर तक पहुंचाएगी. दिल्ली में 4 साल से हम इस योजना को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सबकुछ हो गया था, लेकिन केंद्र की BJP सरकार ने इसमें अडंगा लगा दिया. एक अंग्रेजी की कहावत है- You can not stop the idea which time has कमेंट.

केजरीवाल बोले कि भले ही इन्होंने हमें दिल्ली में घर तक राशन पहुंचाने के प्लान को नहीं लागू करने दिया, लेकिन हमने पंजाब में किया, अब उसे देखकर इसे देशभर में लागू किया जाएगा. दिल्ली में कैसे हमारी योजनाओं को रोका गया यह देशभर ने देखा, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल अस्पताल के काम रोके गए. इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं लेकिन उन्हें 75 साल से रोका जा रहा है. मगर अब लोग नहीं रुकेंगे. हम उन सभी से कहना चाहता हूँ जो रोक रहे हैं कि अब आप जो मर्जी कर लीजिए यह देश रुकने वाला नहीं है.

