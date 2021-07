सतर्क रहने की जरूरत, हम थक सकते हैं लेकिन वायरस नहीं : केंद्र सरकार

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का डेटा मांगा : सूत्र

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि 62 जिलों में रोजाना 100 मामले आ रहे हैं. 22 जिलों में पिछले 4 हफ्ते में मामले बढ़े हैं, यहां बढ़त का ट्रेंड (increasing trend) दिख रहा है. उन्‍होंने कहा कि महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेज़ी देखी जा रही है. कोरोना की दूसरी लहर का असर भले ही कम हो गई है लेकिन 54 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है.

मुंबई की डॉक्‍टर को तीन बार हुआ कोरोना, दो बार तो दोनों डोज लेने के बाद..

उन्‍होंने कहा कि जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होता तब तक किसी को सुरक्षित नहीं माना जा सकता (No one is safe, till everyone is safe) . उन्‍होंने कहा कि हम उस इलाकों को ट्रैक कर रहे हैं जहां केस बढ़ रहे हैं ताकि उन इलाकों में सख्ती बरत सकें. एक अन्‍य सवाल के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि 44 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है.