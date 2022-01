पंजाब सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दी बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत

पंजाब यूथ कांग्रेस ने राज्‍य पार्टी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की सोनू सूद के साथ फोटो ट्ववीट की है जिसका शीर्षक है- पिक्‍चर ऑफ द डे : पंजाब खुद को भविष्‍य के लिए तैयार कर रहा (Picture of the day- Punjab prepares itself for the future).गौरतलब है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी. पार्टी में 117 सदस्‍यीय सदन में 77 सीटों पर जीत हासिल करते हुए शिरोमणि अकाली दल-बीजेपी सरकार को 10 वर्ष के बाद सत्‍ता से बेदखल कर दिया था. आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दूसरा स्‍थान हासिल किया था जबकि शिरोमणि अकाली दल को केवल 15 और बीजेपी को केवल तीन सीटों पर जीत मिल पाई थी.

'पंजाब का चुनाव केजरीवाल वर्सेज ऑल हो गया है': राजनीतिक दलों पर बरसे राघव चड्ढा