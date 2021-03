दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 भारत के, जानें कौन-कौन हैं सूची में शामिल...

दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहर है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

खास बातें स्विस संगठन ‘आईक्यू एयर’ ने तैयार की रिपोर्ट

दिल्‍ली है दुनिया की सबसे ज्‍यादा प्रदूषित राजधानी

चीन का शिंजियांग सबसे प्रदूषित शहर, गाजियाबाद नंबर दो पर

World's most polluted city : दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों (world's 30 most polluted cities) में से 22 भारत में हैं. इतना ही नहीं, दिल्ली (Delhi) दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी शहरों की सूची में शीर्ष पर है.स्विस संगठन ‘आईक्यू एयर' द्वारा तैयार और मंगलवार को जारी ‘वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, 2020' में यह बात कही गई है. रिपोर्ट में हालांकि यह भी बताया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. लेकिन सुधार के बावजूद दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें नंबर पर है लेकिन राजधानी शहरों की बात करें तो दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर (Delhi top polluted capital city in the world) है.