एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अभियान की शुरुआत आज (15 अगस्त) वेल्स के खिलाफ मुकाबले से होगी. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया की नजर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करने पर होगी. अम्स्टेलवीन के वागेनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे (IST) से शुरू होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए खास है, क्योंकि टीम 1975 के बाद पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...
भारतीय हॉकी टीम
हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक पाल.
India vs Wales Live Score: वेल्स के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन
भारतीय टीम ने वेल्स के खिलाफ अपने पहले मैच के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. गोलकीपर की जिम्मेदारी सूरज करकेरा संभालेंगे, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह के साथ जरमनप्रीत सिंह, राजिंदर सिंह और संजय डिफेंस में नजर आएंगे. मिडफील्ड में हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह और सुमित टीम को संतुलन देंगे, वहीं अटैक की कमान सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह और अभिषेक के हाथों में रहेगी. अनुभवी खिलाड़ियों और युवा जोश से सजी भारतीय टीम जीत के साथ वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करना चाहेगी और 51 साल से खिताब का इंतजार खत्म करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएगी.
THE STARTING XI FOR INDIAN MEN’S TEAM’S WORLD CUP OPENER IS HERE! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 15, 2026
India begin their FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 campaign against Wales in Pool D at Amstelveen. 🔥
📺 Star Sports Select 2 (SD+HD) + Khel & JioHotstar + DD Sports (DD Free Dish)
⏰ 4:30 pm… pic.twitter.com/Z833fHtW5C
India vs Wales Live Score: कहां देखें भारत बनाम वेल्स मैच लाइव?
एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है. भारत और वेल्स के बीच मुकाबले का सीधा प्रसारण Star Sports के SD और HD चैनलों पर देखा जा सकता है. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioStar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी, जहां फैंस अपने मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइस पर मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.
India vs Wales Live Score: भारत के सामने जीत से शुरुआत की चुनौती
हरमनप्रीत सिंह की अगुआई में भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2026 में जीत के साथ अभियान शुरू करना चाहेगी. दुनिया की शीर्ष टीमों में शामिल भारत के पास वेल्स के खिलाफ रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, जिससे टीम का आत्मविश्वास बढ़ा होगा। हालांकि, वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता और भारत अपने दबदबे को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.
India vs Wales Live Score: भारत बनाम वेल्स हेड-टू-हेड
भारत और वेल्स की पुरुष हॉकी टीमों के बीच अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं और हर बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है. दोनों टीमों की पहली भिड़ंत 2014 में हुई थी, जिसके बाद 2018 और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत ने वेल्स को हराया. खास बात यह है कि हॉकी वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिर्फ एक बार आमने-सामने आई हैं, जब 2023 वर्ल्ड कप में ओडिशा में भारत ने वेल्स को शिकस्त दी थी.