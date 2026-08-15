एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अभियान की शुरुआत आज (15 अगस्त) वेल्स के खिलाफ मुकाबले से होगी. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया की नजर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करने पर होगी. अम्स्टेलवीन के वागेनर स्टेडियम में शाम 4:30 बजे (IST) से शुरू होने वाला यह मुकाबला भारत के लिए खास है, क्योंकि टीम 1975 के बाद पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. मैच के लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें...

भारतीय हॉकी टीम

हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), मोहित, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य लालगे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक पाल.