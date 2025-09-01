India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match: पहले चीन और फिर जापान को हराने के बाद भारतीय टीम हॉकी एशिया कप 2025 में पहले ही सुपर-4 के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है. टीम इंडिया सोमवार को जब कजाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में होगी तो उसकी नजरें जीत के साथ पूल ए में टॉप पर रहने की होगी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर फैंस की नजरें होंगी, जिन्होंने चीन के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जबकि जापान के खिलाफ उन्होंने दो गोल दागे थे. हालांकि, जापान के खिलाफ उन्होंने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर लगाए थे. बता दें, इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा. भारत टूर्नामेंट को जीतने का प्रबल दावेदार है.

