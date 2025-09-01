विज्ञापन
India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match: पहले चीन और फिर जापान को हराने के बाद भारतीय टीम हॉकी एशिया कप 2025 में पहले ही सुपर-4 के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर चुकी है. टीम इंडिया सोमवार को जब कजाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में होगी तो उसकी नजरें जीत के साथ पूल ए में टॉप पर रहने की होगी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर फैंस की नजरें होंगी, जिन्होंने चीन के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी, जबकि जापान के खिलाफ उन्होंने दो गोल दागे थे. हालांकि, जापान के खिलाफ उन्होंने दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर पर लगाए थे. बता दें, इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता का विजेता अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा. भारत टूर्नामेंट को जीतने का प्रबल दावेदार है.

Follow India vs Kazakhstan live updates, Asia Cup 2025 Hockey Match here -

Sep 01, 2025 19:49 (IST)
Ind Vs KAZ LIVE:

भारतीय खिलाड़ी पहले ही मिनट से अटैक पर हैं. पहले ही मिनट में सर्कल के अंदर पहुंचने में सफल रहे है. हालांकि, दलप्रीत गेंद को नेट में पहुंचाने में असफल रहे.

Sep 01, 2025 19:46 (IST)
Ind Vs KAZ LIVE: इस शुरुआती 11 के साथ उतरी है टीम इंडिया

भारतीय टीम इस इलेवन से साथ उतरी है.

Sep 01, 2025 19:44 (IST)
Ind Vs KAZ LIVE: एक्शन शुरू हुआ

एक्शन शुरू हो चुका है. भारतीय टीम पहले ही मिनट से अटैक करना चाहेगी. भारत की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर.

Sep 01, 2025 19:12 (IST)
India vs Kazakhstan live updates: पूल बी से ये टीमें सुपर-4 में

मलेशिया और कोरिया ने सोमवार को यहां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल बी के अपने-अपने मैच आसानी से जीत कर सुपर चार चरण में अपनी जगह सुरक्षित की. मलेशिया ने चीनी ताइपे को 15-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से हराया. मलेशिया तीन मैचों में जीत के साथ नौ अंक लेकर ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि कोरिया छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा. बांग्लादेश तीन अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीनी ताइपे एक भी मैच नहीं जीत पाया.

Sep 01, 2025 19:11 (IST)
India vs Kazakhstan LIVE Update:

भारत ने पूल ए के अपने पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से हराया था. टीम इंडिया ने इसके बाद जापान के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की. दूसरी तरफ कजाकिस्तान है. कजाकिस्तान को दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

Sep 01, 2025 19:01 (IST)
India vs Kazakhstan LIVE: भारत का सामना कजाकिस्तान से

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स के लाइव ब्लॉग पर. भारत राजगीर में हो रहे हॉकी एशिया कप के पूल ए के अपने आखिरी मैच में कजाकिस्तान का सामना करेगा. इस मैच को जीतकर टीम इंडिया पूल ए में टॉप पर फिनिश करना चाहेगी. टीम इंडिया पहले ही अपनी जगह सुपर-4 के लिए लगभग पक्की कर चुकी है.

