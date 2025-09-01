विज्ञापन
भारत तेल, हथियार सब रूस से खरीदता है... हमसे नहीं... टैरिफ पर ट्रंप का एकतरफा रिश्ते वाला बयान

ट्रंप की मानें तो अमेरिका तो भारत के साथ बहुत कम बिजनेस करता है लेकिन भारत का ट्रेड अमेरिका के साथ बहुत ज्‍यादा है. 

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका के रिश्तों को एकतरफा और विनाशकारी बताया है.
  • ट्रंप के अनुसार भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर ऊंचे टैरिफ लगाए हैं जिससे व्यापार में असंतुलन हुआ है.
  • भारत ने रूस से अधिक कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जबकि अमेरिका से कम खरीदारी की है.
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को लेकर बयान दिया है. ट्रंप ने इस बार कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्‍ते एक तरफा ही रहे हैं. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक ही दिन पहले यानी रविवार को चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के व्‍लादिमीर पुतिन के साथ एक खास मुलाकात की है. ट्रंप की मानें तो अमेरिका तो भारत के साथ बहुत कम बिजनेस करता है लेकिन भारत का ट्रेड अमेरिका के साथ बहुत ज्‍यादा है. 

'हमसे वसूले इतने ज्‍यादा टैरिफ'

ट्रंप ने सोमवार को भारत-अमेरिका व्यापार को 'विनाशकारी' और एकतरफा बताया. उन्‍होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की पेशकश की है, जिसे 'जीरो'  कर दिया गया है. ट्रंप की मानें तो अब इसके लिए 'देर हो रही है'. ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक लंबी-चौड़ी पोस्‍ट में लिखा, 'बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्‍यादा व्यापार करते हैं. इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे हैं. यह पूरी तरह से एकतरफा आपदा रही है!' 

रूस से तेल खरीदता है भारत

ट्रंप ने कहा कि भारत अपना ज्‍यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है. उन्होंने फिर से कच्चे तेल का जिक्र किया है. रूस से कच्‍चे तेल आयात की वजह से ही ट्रंप ने ज्‍यादातर भारतीय उत्पादों पर लगाए गए कुल 50 फीसदी टैरिफ में से 25 फीसदी टैरिफ जुर्माने के तौर पर तय किया है. उन्होंने कहा कि वह 'लोगों को सोचने के लिए कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं. ट्रंप के इंपोर्ट ड्यूटी वाले दावे पर भारत की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. 

Donald Trump News, Trump Tariff 2025, Indis US Trade Tesnsion
