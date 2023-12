लैवेंडर ऑयल में मिलाकर चेहरे पर लगा लें ये चीज, लटकती स्किन हो जाएगी टाइट, गायब हो जाएंगी झुर्रियां

लेकिन अगर आप स्किन केयर को सही से करते हैं तो इन लक्षणों को आने से रोक तो नहीं सकते लेकिन इनके आने में देरी भी कर सकते हैं. अगर आप हर रोज अपने फेस पर मसाज करते हैं तो इससे आपकी स्किन टाइट (how to tighten your skin) बनाए रखने के साथ ही झुर्रियां और फाइन लाइन्स को दूर करने में भी मदद कर सकता है. आज हम आपको लैवेंडर ऑयल से फेस पर मसाज (Lavender oil for skin) करने से होने वाले फायदों के बारे में. इस मसाज से आपके फेस पर टाइटनेस आएगी और रिंकल (wrinkle free home remedies) धीरे-धीरे कम होने लग सकते हैं.

झुर्रियां ( Wrinkles Home Remedies) को कम करने के लिए लैवेंडर ऑयल (Lavender oil for skin) :

लैवेंडर ऑयल से फेस पर मसाज करने से बल्ड सर्कुलेशन बेहतर बनाए रखता है. इससे स्किन सेल्स को ऑक्सीजन और कई पोषक तत्व मिलते हैं जो स्किन को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं और स्किन को हेल्दी बनाए रखती है. इसके साथ ही ये नई स्किन सेल्स को बनाने में भी मदद करता है.

लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कैसे करें (How to use Lavender oil For Skin Tightening )

इस तेल को इस्तेमाल करने के लिए आप इसे अंडे के साथ मिलाकर इसे लगा सकते हैं. इसके लिए अंडे के सफेद भाग को लें और उसको अच्छे से फेंट लें. अब इस सफेद वाले पार्ट में 2-3 लैवेंडर ऑयल की 2-3 बूंदे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20- 25 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पेस को गुनगुने पानी से धो लें.

इसके अलावा आप इस तेल से फेस पर मसाज भी कर सकते हैं. इसके लिए लैवेंडर ऑयल को नारियल तेल में मिलाकर रात को सोने से पहले मसाज कर लें. रूटीन में ऐसा करने से आपकी स्किन ढ़ीली होने से बचेगी और झुर्रियां और फाइन लाइन्स को दूर करने में भी मदद मिल सकती है.





