World Liver Day 2025: रात के समय दिखे ये 5 लक्षण तो हो सकता है Liver डैमेज, इन बातों को भूल से भी न करें इग्नोर

Liver Damage Signs In Night Time: लिवर मानव शरीर में संपूर्ण प्रणाली का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शरीर के पाचन तंत्र का ख्याल रखता है और 24 घंटे काम करता है. लिवर हमारे शरीर के रक्त को साफ करता है और विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालता है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लिवर का ठीक होना जरूरी है. वहीं आपको बता दें, जब लिवर कमजोर या बीमार होने लगता है, तो वह शरीर को पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है. ऐसे में ये संकेत खासकर रात के समय देखने को मिलते हैं. आइए आज हम विस्तार से जानते हैं, कि रात में किन लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि लिवर अनहेल्दी है.



सबसे पहले आपको बता दें, ज्यादातर लोग लिवर डैमेज संकेत को गंभीर रूप से न लेते हुए उसे नजरअंदाज करते देत हैं, जो एक गलत बात है. एक्सपर्ट के अनुसार लिवर डैमेज का पता अगर शुरुआत में चल जाएं, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर बीमारी को नजरअंदाज किया जाए, तो लॉन्ग टर्म समस्याएं पैदा हो सकती है और आखिर में लिवर होने की संभावना भी रहती है. एक्सपर्ट के अनुसार ज्यादातर लिवर की बीमारी जेनेटिक, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पित्त नली की रुकावटों, वायरस (जैसे हेपेटाइटिस), शराब के दुरुपयोग और मोटापे के कारण हो सकती है.

रात के समय डैमेज लिवर के लक्षण |Nighttime Liver Damage Symptoms Signs

1. रात के समय बार- बार पसीना आना



शरीर से पसीने का निकलना जरूरी है, लेकिन जब ये पसीना बार- बार आए तो इसे नजरअंदाज करने की भूल न करें. बता दें, जब लिवर अस्वस्थ होना शुरू होता है, तो उस समय वह शरीर के विषाक्त पदार्थों को ठीक से साफ नहीं कर पाता है. ऐसे में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोते समय पसीना आता है. बता दें, लिवर की बीमारी के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते, खासकर शुरुआती चरणों में. इसलिए एक्सपर्ट सभी को डैमेज लिवर की पहचान करने के लिए नियमित जांच करवाने की सलाह देते हैं.



2. ठीक से नींद न आना



लिवर का डायरेक्ट कनेक्शन अच्छी नींद से होता है. ऐसे में अगर आप रात को ठीक नहीं सो पा रहे है या बार - बार आपकी नींद टूट रही है और कई बार कोशिश करने के बाद नींद नहीं आ रही है, तो संभावना है कि आपके लिवर में सूजन या डैमेज हो सकता है. बता दें, नींद में गड़बड़ी क्रोनिक लिवर डिजीज (Chronic Liver Disease, CLD) का एक सामान्य लक्षण है.

3. पेट का भारी लगना और दर्द होना



रात के समय हर किसी को चैन की नींद चाहिए, लेकिन अगर आपको सोते समय पेट के सीधे तरफ भारीपन महसूस होता है या दर्द होना शुरू होता है, तो ये लिवर डैमेज के संकेत हो सकते हैं. लिवर में किसी भी तरह की परेशानी होने पर डायरेक्ट असर पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिससे पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या पैदा हो सकती.



4. आंखों और त्वचा का रंग पीला होना



अगर रात होते - होते आपकी आंखों का सफेद भाग और त्वचा का रंग हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए आपके लिवर में कोई समस्या पैदा हो सकती है. यही नहीं पीलिया ( Jaundice) का लक्षण भी ऐसे ही होता है. वहीं पीलिया तब होता है जब आपका लिवर आपके रक्त में बिलीरुबिन (Bilirubin) (लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनने वाला एक पीला पदार्थ) को प्रोसेस करने में असमर्थ होता है.



5. सोने के दौरान घबराहट होना



रात के समय आप चैन से नहीं सो पा रहे हैं. बैचेन हैं और एंग्जाइटी हो रही है. इस के साथ धड़कन तेज हो रही है और घबरा रहे हैं, तो ये सभी लिवर की खराबी का संकेत हो सकते हैं. रिसर्च के अनुसार, लिवर की खराबी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है. इस दौरान व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है.



लिवर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं |How to keep your liver healthy|



- लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक और संतुलित खाना खाने की सलाह दी जाती है. जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फल खाएं. इसी के साथ ज्यादा कैलोरी वाला खाना और जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से बचें.



- स्वस्थ लिवर के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन में सहायता करता है, जिससे लिवर कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम रहता है.



- स्वस्थ लिवर को बनाए रखने के लिए शराब से दूरी बनानी जरूरी है, इसी के साथ धूम्रपान करने से भी बचें. बता दें, शराब पीने से लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में अपने डॉक्टर से बात करें कि आपके लिए कितनी मात्रा में शराब पीना सही है. आपको सलाह दी जा सकती है कि आप शराब को सीमित मात्रा में ही पिएं या पूरी तरह से छोड़ दें.



- स्वस्थ लिवर को बढ़ावा देने के लिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिगं या डांस करना शामिल कर सकते हैं.

