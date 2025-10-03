Diet plan for children's : अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों के खाने - पीने को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या खिलाना सही है और क्या नहीं, तो आज हम आपकी इसी परेशानी को दूर करने आए हैं. जी हां, आज हम आपको 7 से 9 साल के बढ़ते बच्चों की डाइट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको खाने की क्वांटिटी (Quantity) के बारे में भी बताएंगे...

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने 7 से 9 साल के बढ़ते बच्चों की डाइट के बारे में सुझाव देते हुए बताया कि, उनकी डाइट में दालें, मेवे, तिलहन, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडे और दूध/दही शामिल होना चाहिए.

इसी के साथ उनकी प्लेट में जड़ों वाली सब्जियां भी होनी चाहिए. खाने के दौरान वसा यानी फैट, नमक और चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में दें. साथ ही पर्याप्त फाइबर, प्रोटीन खाने में होना चाहिए.

यह भी पढ़ें



जानें कितनी मात्रा में होना चाहिए खाना

भीगा हुआ और उबला बाजरा- 115ML कटोरी

उबला राजमा- 115ML कटोरी

हरी सब्जियां- 200ML कटोरी

नट्स- 8 से 10 काजू और अन्य ड्राई फ्रूट्स

अनाज- 150ML कटोरी

दालें- 115ML कटोरी

हरी सब्जियां- 200ML कटोरी

दही- एक छोटी कटोरी या छोटा गिलास

तेल- हाफ टेबल टी स्पून

फल- एक फल मीडियम साइज (मौसमी फल का सेवन करें).

नट्स- 8 से 10 काजू और अन्य ड्राई फ्रूट्स

दूध- एक छोटा गिलास भरकर.

अनाज- 150ML कटोरी

दालें- 4 बड़े चम्मच

हरी सब्जियां- 200ML(एक मीडियम कटोरी)

दही- एक छोटी कटोरी या छोटा गिलास भरकर.

तेल- एक टेबल टी स्पून

फल- एक फल मीडियम साइज, आप अलग- अलग तरह के फल काटकर खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी 200ML होनी चाहिए.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)