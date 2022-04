Lack Of Appetite In Children: इन 7 कारणों से हो जाती है बच्चों में भूख की कमी, कमजोरी के साथ वजन भी हो जाता है कम

अगर बच्चा हाल ही में एंटीबायोटिक्स दवाएं खा रहा है, तो उसकी भूख प्रभावित हो सकती है.

खास बातें बच्चे की भूख कम होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं.

कुछ दुर्लभ मामलों में भूख न लगना चिंता का कारण बन सकता है.

यहां जानें बच्चों में भूख की कमी के कारणों के बारे में सबकुछ.

Causes Of Lack Of Appetite In Children: बच्चों में भूख की कमी ज्यादातर माता-पिता को चिंता में डाल सकती है. हालांकि यह दो से पांच साल की उम्र के बच्चों में काफी आम है. फिर भी कुछ दुर्लभ मामलों में भूख न लगना चिंता का कारण बन सकता है. अगर आपके बच्चे का उम्र के हिसाब से वजन और कद सामान्य है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र के कुछ बच्चों को भोजन की कम जरूरत हो सकती है और इसलिए उन्हें कम भूख लगती है, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है और भूख में कमी के साथ-साथ वजन कम होता है, तो आप इसके कारण का जरूर पता लगाएं. आपके बच्चे की भूख कम होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं और आपको इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? यहां आपको अपने बच्चों की भूख फिर से बढ़ाने में मदद करने के लिए टिप्स भी दिए गए हैं.

बच्चों में भूख कम होने के संभावित कारण | Possible Causes Of Loss Of Appetite In Children