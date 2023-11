WHO ने लोनलीनेस की समस्या को माना 'ग्लोबल हेल्थ थ्रेट', जानें कितना खतरनाक है अकेलापन

डब्ल्यूएचओ- अकेलापन उतना ही खतरनाक जितना धूम्रपान WHO- Loneliness Is As Dangerous As Smoking:

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोनलीनेस हेल्थ के लिए उसी प्रकार से हानिकारक है, जैसे एक दिन में 15 सिगरेट पीना. सिगरेट को पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अकेलापन इंसान के लिए सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक है. इसके दुष्प्रभाव मोटापा जैसी समस्याओं से भी अधिक हो सकते हैं.

क्या भारतीय युवाओं में इसकी समस्या अधिक? Is This Loneliness Problem More Indian Youth?

मई 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में भारतीय युवाओं में बढ़ती लोनलीनेस की समस्या को लेकर चिंता जाहिर की गई थी. जिसमें ये देखा जा सकता है कि अकेलेपन की समस्या से शरीर को कई अन्य समस्याएं हो रही हैं.

कई हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि डब्ल्यूएचओ की ये पहल सराहनीय है. क्योंकि अकेलेपन की समस्या हृदय रोग, डिमेंशिया से लेकर स्ट्रोक, अवसाद, चिंता और समय से पहले मौत के जोखिम को बढ़ा सकती है. इसलिए समय पर इसकी देखरेख जरूरी है.

