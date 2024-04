महीनेभर में उड़ जाता है सफेद बालों पर लगाई मेहंदी का कलर, तो रंगने के बाद कर लें बस ये काम, बहुत लंबे टाइम तक काले रहेंगे बाल

How To Make White Hair Black: मेहंदी में कुछ चीजें मिलाकर लगाने से बाल काले रहते हैं.

How To Keep Hair Black For Long Time: ज्यादातर लोग सफेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं. आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो बालों की कम उम्र में ही सफेद होने से परेशान हैं, क्योंकि काले और घने बाल हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगाते हैं. ऐसे में हर कोई यही चाहेगा कि उसके बाल जड़ से काले और चमकदार दिखें. कम उम्र में बाल सफेद कई कारणों से हो सकते है. सफेद बालों को काला कैसे करें, बालों को काला करने का घरेलू उपाय (White Hair Home Remedies) क्या हैं आपको इस बारे में जरूर पता होना चाहिए. सफेद बालों का काला करने का सबसे आसान उपाय मेहंदी लगाना है, लेकिन कई बार मेहंदी का रंग जल्दी ही फीका हो जाता है और इसे बार-बार लगाकर आप परेशान हो जाते हैं. हालांकि कुछ लोग मेहंदी में कुछ चीजें मिलाकर लगाने की सलाह देते हैं, ताकि कलर बालों पर लंबे समय तक टिके, लेकिन क्या आप ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं जो बहुत लंबे समय तक बाल लंबे रखेंगे? हम आपको बालों पर मेहंदी के लंबे समय तक काले रंग को बनाए रखने के लिए कुछ तरीके बता रहे हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं.

मेहंदी को इस तरह बालों पर लगाकर रखें उन्हें जड़ से काला | How Apply Henna On Hair To keep Them Black From The Roots

1. अच्छी क्वालिटी की मेहंदी चुनें