किस विटामिन की कमी से जोड़ों में दर्द होता है? ये चीजें खाकर कमी करें दूर, दर्द और सूजन से भी मिलेगी राहत

घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की परेशानी आज के समय में न सिर्फ बड़े-बुजुर्गों को हो रही है, बल्कि कम उम्र में भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. इसलिए अगर आपको जोड़ों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी और मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बार डॉक्टर से संपर्क करें. कई बार जोड़ों में दर्द होने के पीछे शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी जिम्मेदार हो सकते हैं. मुख्य रूप से विटामिन D की कमी जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण मानी जाती है. यूट्यूब पर DrRajibDugar ने बताया कि शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं और मसल्स में दर्द होता है. इसे विस्तार से जानते हैं-

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क्यों जरूरी है विटामिन D?

डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन D शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द, सूजन तथा चलने-फिरने में परेशानी महसूस हो सकती है. कई बार लोगों को लगातार कमर दर्द, घुटनों में दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी की शिकायत होने लगती है, जो विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है.

विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं?

अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो अपनी डाइट में विटामिन D से भरपूर चीजों को शामिल कर सकते हैं. अंडे की जर्दी, दूध, दही, पनीर, मशरूम और फैटी फिश जैसे सैल्मन, टूना और सार्डिन इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं. इसके अलावा सुबह की हल्की धूप भी विटामिन D का प्राकृतिक स्रोत है. रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठना शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है.

विटामिन B12 की कमी भी बढ़ा सकती है परेशानी

सिर्फ विटामिन D ही नहीं, बल्कि विटामिन B12 की कमी भी शरीर में दर्द और कमजोरी का कारण बन सकती है. इसकी कमी से नसों पर असर पड़ता है, जिससे हाथ-पैरों में झुनझुनी, थकान और शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस हो सकता है. लंबे समय तक इसकी अनदेखी करने से स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं.

विटामिन बी12 की कमी कैसे दूर करें?

विटामिन B12 की पूर्ति के लिए दूध, दही, अंडे, मछली और चिकन का सेवन फायदेमंद माना जाता है. वहीं, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, अखरोट, तिल और अन्य बीज भी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी जोड़ों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

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