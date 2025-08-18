वॉटर बर्थ डिलीवरी क्या है? इस प्रक्रिया में कैसे जन्म लेता है बच्चा? जानें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितनी सेफ

Water Birth Delivery: वॉटर बर्थ डिलीवरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला गर्म पानी से भरे टब या पूल में बच्चे को जन्म देती है. यह तरीका धीरे-धीरे भारत में भी लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इससे प्रसव के दौरान दर्द कम महसूस होता है और महिला को आराम मिलता है. गर्म पानी शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे मसल्स ढीली होती हैं और प्रसव की प्रक्रिया आसान हो जाती है. कई महिलाएं इसे नेचुरल और शांतिपूर्ण तरीका मानती हैं.

इस प्रक्रिया में कैसे जन्म लेता है बच्चा?

वॉटर बर्थ में महिला प्रसव के समय पानी में बैठती है या लेटती है. जब लेबर पेन शुरू होता है, तो वह गर्म पानी में रहकर दर्द को सहन करती है. जैसे-जैसे बच्चा बाहर आने लगता है, वह सीधे पानी में जन्म लेता है.

बच्चा जन्म के तुरंत बाद पानी से बाहर निकाला जाता है और मां की गोद में रखा जाता है. चूंकि बच्चा गर्भ में भी तरल में ही रहता है, इसलिए पानी में जन्म लेना उसके लिए स्वाभाविक होता है.

प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितनी सेफ है?

वॉटर बर्थ आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन यह हर महिला के लिए सही नहीं होती. यह तभी की जाती है जब प्रेग्नेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन न हो और महिला पूरी तरह हेल्दी हो.

वॉटर बर्थ डिलीवरी के फायदे (Benefits of Water Birth Delivery)

दर्द कम होता है.

शरीर रिलैक्स रहता है.

दवाओं की जरूरत कम पड़ती है.

नेचुरल डिलीवरी को बढ़ावा मिलता है.

सावधानियां:

डॉक्टर की निगरानी जरूरी है.

साफ पानी और सही तापमान होना चाहिए.

इन्फेक्शन से बचाव के लिए हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है.

अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत पानी से बाहर आना पड़ता है.

किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए वॉटर बर्थ?

हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वाली महिलाएं

जुड़वां बच्चे की प्रेग्नेंसी

समय से पहले लेबर शुरू होना

अगर बच्चा उल्टी पोजिशन में हो

ऐसी स्थिति में डॉक्टर वॉटर बर्थ की सलाह नहीं देते.

वॉटर बर्थ एक आरामदायक और नेचुरल तरीका हो सकता है डिलीवरी का लेकिन, यह तभी सुरक्षित है जब महिला की प्रेग्नेंसी सामान्य हो और डॉक्टर की निगरानी में हो.

