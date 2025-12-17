विज्ञापन
यशस्वी को जो बीमारी हुई है, उसे बोलचाल की भाषा में 'पेट का फ्लू' (Stomach Flu) भी कहते हैं. गैस्ट्रोएंटेराइटिस असल में हमारे पेट और छोटी आंतों (Intestines) की अंदरूनी लाइनिंग में सूजन आ जाना है. इस सूजन की वजह से हमारी पाचन क्रिया (Digestion) गड़बड़ा जाती है. इसके मुख्य लक्षण…

2025 का तूफानी सितारा अस्पताल में! यशस्वी जायसवाल को हुआ 'गैस्ट्रो' इंफेक्शन, जानें इसके कारण, लक्षण और उपाय

What is Acute Gastroenteritis : टीम इंडिया के युवा और तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. चाहे वो IPL हो, घरेलू क्रिकेट हो या टीम इंडिया, यशस्वी का बल्ला आग उगल रहा है. लेकिन इस शानदार फॉर्म के बीच उनके फैंस के लिए एक चिंता की खबर आई है. पुणे में चल रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मुकाबले के बाद उन्हें अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा. मुंबई और राजस्थान के बीच हुए मैच के दौरान ही उन्हें पेट में तेज ऐंठन (Cramps) की शिकायत थी, लेकिन मैच के बाद यह दर्द और बढ़ गया.

खबरों के मुताबिक, उन्हें तुरंत पास के आदित्य बिरला हॉस्पिटल (Aditya Birla Hospital) ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच की और उन्हें 'एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस' (Acute Gastroenteritis) यानी पेट का गंभीर इंफेक्शन होने की बात बताई. डॉक्टरों ने उनका IV  से इलाज किया और उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है.

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं यशस्वी

यशस्वी पिछले कुछ समय से जबरदस्त फॉर्म में हैं. अभी हाल ही में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही मुंबई के लिए खेलते हुए उन्होंने हरियाणा के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली थी. उस मैच में उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में शतक जड़ दिए थे. उनकी 101 रन की तूफानी पारी  की बदौलत मुंबई ने हरियाणा के 235 रन के बड़े टारगेट को महज 17.3 ओवर में चेज कर लिया था. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वे जल्दी ठीक होकर मैदान पर वापसी करेंगे.

क्या होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस?  What is Acute Gastroenteritis?

यशस्वी को जो बीमारी हुई है, उसे बोलचाल की भाषा में 'पेट का फ्लू' (Stomach Flu) भी कहते हैं. गैस्ट्रोएंटेराइटिस असल में हमारे पेट और छोटी आंतों (Intestines) की अंदरूनी लाइनिंग में सूजन आ जाना है. इस सूजन की वजह से हमारी पाचन क्रिया (Digestion) गड़बड़ा जाती है. इसके मुख्य लक्षण…

लक्षण 

पेट में तेज मरोड़ और दर्द.
उल्टी या जी मिचलाना.
दस्त (Diarrhea) होना.
हल्का बुखार या कमजोरी महसूस होना.

कारण 

1. दूषित भोजन या गंदा पानी पीने से यह इन्फेक्शन तेजी से फैलता है.
2. रोटावायरस या नोरोवायरस जैसे कीटाणु इसके मुख्य कारण होते हैं.
3. बिना हाथ धोए खाना खाने से भी बैक्टीरिया पेट में चले जाते हैं.

इलाज और बचाव 

1. शरीर में पानी की कमी (Dehydration) न होने दें. ORS का घोल सबसे बेस्ट है.
2. बाहर के खुले खाने से बचें और हमेशा हाथ धोकर ही कुछ खाएं.
3. डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक या प्रोबायोटिक्स लें.
4. शरीर को रिकवर होने के लिए पूरा आराम दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Yashasvi Jaiswal, Acute Gastroenteritis, Stomach Cramps, Gautam Gambhir Advice
