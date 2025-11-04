विज्ञापन

सर्दी में किस पानी से नहाना चाहिए, ठंडा या गर्म, आचार्य मनीष से जानिए

आचार्य मनीष जी के मुताबिक, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, जिन लोगों को सर्दी में पानी ठंडा लगता है, तो वह सबसे पहले 5-7 डिब्बे पानी अपनी नाभि पर डालें. ऐसा करने से थोड़ी देर में शरीर का तापमान अपने आप एडजस्ट हो जाएगा.

सर्दी में ठंडे या गर्म किस पानी से नहाना चाहिए?
Sardi Me Kis Pani Se Nahana Chahiye: सर्दियों के मौसम बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है तो बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगता है. दरअसल, सर्दी के मौसम में कुछ लोगों के लिए नहाना काफी मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है और फिर पानी भी ठंडा रहता है तो कुछ लोग गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन असल में लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से नहाना चाहिए या फिर गर्म पानी से नहाना चाहिए.

दरअसल, सर्दी का मौसम आते ही नहाने के तरीके में बदलाव आ जाता है. सर्दी में आमतौर पर लोग गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन पहले के समय में हमारे बुजुर्ग सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाते हैं और हमेशा ठंडे पानी से नहाने की सलाह देते थे. इस संबंध में आचार्य मनीष जी ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि सर्दी के मौसम में किस पानी से नहाना चाहिए. आचार्य मनीष जी आयुर्वेद और नैचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके लोगों को जागरूक करते रहते हैं.

सर्दी में ठंडे या गर्म पानी से नहाना सही?

आचार्य मनीष जी के मुताबिक, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए, जिन लोगों को सर्दी में पानी ठंडा लगता है, तो वह सबसे पहले 5-7 डिब्बे पानी अपनी नाभि पर डालें. ऐसा करने से थोड़ी देर में शरीर का तापमान अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और फिर ठंड नहीं लगेगी. इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिन लोगों गर्म पानी से नहाना भी है तो नहाने के लिए सबसे अच्छा गुनगुना पानी है. यह न ज्यादा गर्म होता और न ही एकदम ठंडा.

सर्दी में ठंडे पानी से नहाने के फायदे

आचार्य मनीष जी के मुताबिक, सर्दी में ठंडे पानी से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. ठंडे पानी से नहाने से बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है.

  • ब्लड सर्कुलेशन बेहतर- ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता और फैलाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
  • एनर्जी बढ़ेगी- यह शरीर को अधिक एनर्जेटिक महसूस कराता है और मांसपेशियों को थकान से राहत दे सकता है.
  • त्वचा को फायदा- यह त्वचा के रोम छिद्रों को बंद करने में मदद करता है, जिससे त्वचा कसती है और चमकदार बनती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

