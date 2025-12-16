Weight Loss Medicine: अगर आप लंबे समय से अपने बढ़ते वजन और मोटापे को लेकर परेशान हैं, तो अमेरिकन फार्मा कंपनी Eli Lilly ने भारत में मोटापा कम करने का दावा करने वाली मोंजारो (Mounjaro) दवा लॉन्च की है, जो एक वैक्सीन यानी इंजेक्शन के रूप में है. बताया जा रहा है, अगर आप इसका एक कोर्स पूरा करते हैं, तो वजन कम करने का सपना पूरा हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं, क्या दवा का कोर्स शुरू करने के बाद, अगर इसे बीच में रोक दिया जाए, तो वजन फिर से बढ़ जाएगा? इस बारे में विस्तार से, एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने इस दवा से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब दिए हैं. आइए जानते हैं.

क्या मोंजारो दवा बंद करने के बाद वजन फिर से बढ़ जाएगा? | Will gain weight back after stopping Mounjaro?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, देखिए यह सच है कि इस दवा से वजन कम होता है. ऐसे में हमारी नॉलेज में कई मरीज ऐसे हैं, जिन्होंने इस दवा का सेवन किया और उनका वजन भी कम हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस दवा के कोर्स को छोड़ा, तो उनका वजन फिर से बढ़ गया, क्योंकि वह लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे. ऐसे में जरूरी है कि जब आप इस दवा का सेवन करें, तो एक्सरसाइज जारी रखें,ताकि बीच में कोर्स छोड़ने के बाद आपका वजन न बढ़े. वहीं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वजन फिर से बढ़ जाएगा.

लोग मोंजारो पर कितने समय तक ले सकते हैं? | How long can people take on Mounjaro?

आपको बता दें, मोंजारो दवा लेने का कोई निश्चित समय अभी तक तय नहीं किया गया है. इस पर और अधिक स्टडी होनी बाकी है. वहीं बताया जा रहा है, जब आप इस दवा के कोर्स को शुरू करते हैं, तो अपनी सहूलियत के अनुसार, बीच में छोड़ सकते हैं. हालांकि दवा को बीच में छोड़ने के बाद आपका वजन फिर से बढ़ सकता है. इस दवा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से जरूरी संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)