How to Tighten Loose, Sagging Skin on Arms: बाजुओं से लटकती चर्बी कर रही है शर्मिंदा, जानिए आर्म्स फैट के कारण और इसे कंट्रोल करने के तरीके.

How To Reduce Arm Fat Quickly: मोटापा (Obesity) एक महामारी की तरह सबको अपनी चपेट में लेता जा रहा है. देखा जाए तो मोटापे (Obesity) का नाम सुनते ही सबसे पहले कमर के आस पास जमी चर्बी (Extra Fat) पर ही ध्यान जाता है और लोग बाजुओं पर जमा फैट (Arms fat) को नजरअंदाज कर देते हैं. इसका नतीजा ये निकलता है कि आर्म्स फैट आपके बाजुओं को बेडौल और मोटा (Fat) बना देता है. इस वजह से कपड़ों की फिटिंग भी खराब हो जाती है और लोग स्लीवलैस तक नहीं पहन पाते. कई बार इसकी वजह से त्‍वचा ढीली (Sagging Skin) होकर लटक जाती है. जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है. हालांकि हर बार आर्म्स फैट (How do you lose arm fat fast?) यानी बाजुओं पर चर्बी की परत का कारण मोटापा (Obesity) नहीं होता, इसके कई और कारण हो सकते हैं.