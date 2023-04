Easy Weight Loss Coffee Recipe: वजन बढ़ता (Weight Gain) तो काफी आसानी से है, लेकिन इसे कम करना मुश्किल काम होता है. वर्कआउट, योग और प्रोपर डाइट फॉलो कर वजन कम करना (How to lose weight fast) संभव है. कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं, जो वजन कम करने की आपकी कवायद में मदद कर सकते हैं. आज हम एक ऐसे ही ड्रिंक (Best Weight Loss Drinks) के बारे में बात कर रहे हैं जो वजन घटाने में काफी कारगर है. वजन कम करने के लिए आप किसी झटपट ड्रिंक (Quick Best Weight Loss Drinks) की तलाश में हैं, तो इस टेस्टी कॉफी रेसिपी को ट्राई करें, जिसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं.

How to weight loss fast with Weight Loss Coffee: इस झटपट रेसिपी को बनाने के लिए आपको बस ऐसे कुछ इंग्रीडिएंट्स चाहिए, जो आसानी से आपके किचन में मिल जाते हैं. कॉफी के साथ कुछ मसालों को मिलाकर इसे तैयार किया जाता है, आप दिन में दो बार इसका सेवन कर सकते हैं. आइए वेटलॉस कॉफी की रेसिपी जानते हैं.

तेजी से वजन कम करने के लिए कॉफी रेसिपी (Coffee recipe that help in losing weight faster)

वेट लॉस कॉफी के लिए सामग्री | Weight loss coffee ingredients

1 छोटा चम्मच कॉफी

2 कप पानी

1 चम्मच शहद

2 चम्मच नींबू का रस

1 इंच दालचीनी

वेट लॉस कॉफी बनाने का तरीका | How to make 10 second coffee trick to lose weight

इस आसान कॉफी ड्रिंक को बनाने के लिए, एक पैन में 2 कप पानी और एक इंच का दालचीनी स्टिक डाल कर सभी को एक साथ उबाल लें.

एक बार जब पानी पर्याप्त गर्म हो जाए, तो उसमें एक चम्मच कॉफी डालें और ड्रिंक को गाढ़ा होने दें.

अब इसमें आधा नींबू का रस डाल दें. इसके साथ ही एक चम्मच शहद डालें, आपकी वेट लॉस कॉफी रेडी है. आप इसे मीठा नहीं करना चाहते तो शहद को स्किप भी कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.