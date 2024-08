85 किलो के आदमी ने घटाया 26 किलो वजन, बनाए सिक्स पैक एब्स, खुद बताया कैसे किया वेट लॉस

Weight Loss Journey: वजन को कम करना बेहद मुश्किल काम होता है. लेकिन कहते हैं ना जहां चाह वहां राह. आज हम आपको एक शख्स की ऐसी ही वेट लॉस जर्नी के बारे में बताएंगे जिसने अपने बेटे के लिए एक सुपरहीरो बनने के लिए अपना वजन किया है और वो फैट से फिट हो गए. उन्होंने सिर्फ वजन ही कम नहीं किया बल्कि सिक्स पैक एब्स भी बनाएं. जिसे देखने के बाद वो अपने बेटे के लिए एक सुपरहीरो बन गए.

बता दें कि "Fittrwithsquats" नाम के इंस्टाग्राम पेज पर एक ऐसे ही शख्स की वेट लॉस जर्नी का वीडियो शेयर किया है. पंकज नाम के शख्स ने अपना वजन 26 किलो वजन कम कर लिया. उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी और इसको कम करने के पीछे की वजह शेयर की है. पंकज ने बताया कि उनके बेटे की विश थी कि उसके पिता एक सुपरहीरो की तरह दिखें. उन्होंने अपने बेटे के इस सपने को पूरा भी कर दिया. पंकज ने महज 6 महीनों में 20 किलो तक वजन कम किया.

उन्होंने कोच मंजीत और कोच पंकज की मदद से डाइट और एक्सरसाइज कर के 6 महीने में 20 किलो वजन कम किया. बता दें कि उन्होंने सिर्फ वेट लॉस नहीं किया बल्कि एक सुपरहीरो की तरह सिक्स पैक एब्स भी बनाएं. उनको इस लुक में देखकर उनका बेटा रोया भी था.

यहां देखें फैट टू फिट वीडियो:

