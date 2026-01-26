इंदौर में दूषित पानी बन रहा जानलेवा, उल्टी-दस्त से बढ़ती मौतें, जानिए गंदा पानी पीने से होने वाली 5 खतरनाक बीमारियां

Deadly Water Diseases: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक बार फिर दूषित पानी की वजह से सुर्खियों में है. उल्टी-दस्त के प्रकोप से जुड़ी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. हाल ही में इंदौर में दूषित पानी पीने से एक और व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है. यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि मृतक कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि पूर्व कांग्रेस वार्ड अध्यक्ष थे. हालांकि मौत के कारणों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

स्वच्छता और साफ पानी को लेकर अक्सर इंदौर की तारीफ होती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है. भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 26 तक पहुंचने की बात कही जा रही है. वहीं सरकार द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में पेश की गई रिपोर्ट में सिर्फ 7 मौतों का जिक्र है. हाल ही में महू में भी दूषित पानी पीने से 25 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई थी.

ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि दूषित पानी सिर्फ पेट खराब होने की समस्या नहीं, बल्कि जानलेवा बीमारियों की जड़ है. यह समझना बेहद जरूरी है कि दूषित पानी शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं.

दूषित पानी से फैलने वाली 5 खतरनाक बीमारियां | 5 Dangerous Diseases Spread by Contaminated Water

1. हैजा (Cholera)

हैजा दूषित पानी से फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है. यह तेजी से शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है.

हैजा के लक्षण:

अचानक बहुत ज्यादा पतला पानी जैसा दस्त.

बार-बार उल्टी.

शरीर में पानी और नमक की भारी कमी.

होंठ सूखना, आंखें धंसना.

इलाज न मिलने पर जान का खतरा.

2. टायफाइड

यह बीमारी गंदे पानी और संक्रमित खाने से फैलती है और लंबे समय तक शरीर को कमजोर बना देती है.

टायफाइड के लक्षण:

कई दिनों तक लगातार तेज बुखार.

सिर दर्द और बदन दर्द.

भूख न लगना.

कमजोरी और थकान

बच्चों में ज्यादा गंभीर असर

3. हेपेटाइटिस A और E

दूषित पानी सीधे लिवर पर हमला करता है, जिससे हेपेटाइटिस A और E होता है. ध्यान नहीं दिया गया तो यह बीमारी जानलेवा हो सकती है.

हेपेटाइटिस के लक्षण:

आंखों और त्वचा का पीला पड़ना.

उल्टी और मतली.

गहरे रंग का पेशाब.

पेट के दाहिने हिस्से में दर्द.

लंबे समय तक थकान.

4. डायरिया (उल्टी-दस्त)

गंदा पानी पीने से होने वाली यह सबसे आम बीमारी है, लेकिन सही समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा भी बन सकती है.

डायरिया के लक्षण:

बार-बार दस्त

उल्टी और जी मिचलाना

शरीर में कमजोरी

बच्चों और बुजुर्गों में जल्दी डिहाइड्रेशन

गंभीर मामलों में बेहोशी

5. पेचिश (Dysentery)

यह आंतों में गंभीर संक्रमण के कारण होती है और दूषित पानी पीना इसका सबसे बड़ा कारण है. ये स्थिति बॉडी को डिहाइड्रेट और पेट में ऐंठन बनाती है.

पेचिश के लक्षण:

खून या म्यूकस वाला दस्त

पेट में तेज क्रैम्प्स

बुखार

बार-बार शौच की इच्छा

शरीर टूटना

अगर उल्टी-दस्त के साथ कमजोरी, तेज बुखार या डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखें, तो घरेलू उपायों में समय न गंवाएं और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)