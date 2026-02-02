मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल से एक और मौत, अनीता कुशवाहा ने तोड़ा दम, इंदौर में कहां पहुंचा डेथ टोल?

Contaminated Water Death: इंदौर में दूषित पेयजल से रविवार को और पीड़ित की मौत का दावा किया जा रहा है. दावा है कि इंदौर में दूषित पानी से हुई यह 32वीं मौत है. दूषित पानी की त्रासदी की शिकार हुई मृतका अनीता कुशवाहा का पिछले कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार देर रात उन्होंने अंततः दम तोड़ दिया.

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से मृतकों का सिलसिला थम नहीं पा रहा है. रविवार को त्रासदी की शिकार हुई 65 वर्षीय अनीता कुशवाहा जिंदगी की जंग हार गई. दावा है इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौत का आंकड़ा अब 32 पहुंच चुका है. हालाकि मौत के आंकड़ों को लेकर अभी भी प्रशासन की चुप्पी कायम है

एमपी हाई कोर्ट ने दिया है न्यायिक जांच का आदेश

उल्टी-दस्त के प्रकोप में इंदौर में हुई कई लोगों की मौत के मामले में बीते मंगलवार को हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने इसके लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक सदस्यीय जांच आयोग गठन किया है, जो चार हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी.

ये भी पढ़ें-Viral Video: मासूम ने खाने को कुछ मांगा तो धोने पड़ गए बर्तन, आपने देखा आंगनबाड़ी केन्द्र का वायरल वीडियो?