किस विटामिन की कमी से सिर में होता है दर्द , क्या आपको पता है, जान लीजिए आज

headache cause vitamin : भागदौड़ भरी जिंदगी और काम के दबाव के चलते कभी-कभी सिर में दर्द होने लगता है, जोकि आम समस्या है. लेकिन आपको हेडएक की परेशानी हर दिन बनी रहती है, तो फिर यह चिंता की बात है. यह आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे, आखिर कौन से विटामिन की कमी आपके सिर दर्द का कारण बनता है और उसको दूर करने के लिए क्या खाएं....

सिर में दर्द किस विटामिन की कमी से होता है - Headache is caused by deficiency of which vitamin?

मेडिकल न्यूज टूडे की रिपोर्ट के अनुसार, सिर में दर्द बने रहने के पीछे विटामिन 'डी' की कमी हो सकती है. जब इस विटामिन की कमी लंबे समय तक रहती है तो इससे मसल्स और बोन्स के साथ-साथ ब्रेन की फंक्शिनिंग भी प्रभावित होती है. ऐसे में आपको जितनी जल्दी हो सके विटामिन डी रिच फूड्स (Vitamin d rich food) को डाइट में शामिल कर लेना चाहिए.

इस आर्टिकल में हम आपको विटामिन डी के लिए कौन से फूड बेस्ट होते हैं, उसकी लिस्ट भी शेयर कर रहे हैं...

विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए सबसे रिच और नैचुरल सोर्स सूर्य की रोशनी है. अगर आप कुछ देर के लिए धूप सेंकते हैं, तो आपके बॉडी में धीर-धीरे इसकी भरपाई हो जाएगी.

इसके अलावा अंडा, दूध, हरी सब्जियां और बादाम जैसे फूड्स में भी यह विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. बता दें कि फोलेट यानी विटामिन B9 की कमी से भी सिरदर्द हो सकता है.

ऐसे में आप अपनी डाइट में पालक, ब्रोकली, दालें और नट्स शामिल कर सकते हैं. इससे भी आपके सिर दर्द की परेशानी दूर हो सकती है.

सबसे जरूरी बात, खान पान में सुधार करने के बावजूद अगर सिर दर्द ठीक नहीं होती है, तो फिर आप डॉक्टर से मिलकर जांच कराएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)