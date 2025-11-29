How To Reduce Smoke Cigarettes: सिगरेट पीने की इच्छा कैसे कम करें? 1 दिन में कितनी सिगरेट पी सकते हैं, एक्सपर्ट से जानिए

How To Reduce Smoke Cigarettes: आजकल के समय में कई लोग सिगरेट पीने को बहुत कूल स्टंट मानते हैं. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दिन में 2-3 सिगरेट पीने से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनकी सिगरेट की तलब भी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है सिगरेट पीना कोई कूल स्टंट नहीं है और इससे सेहत को भी गंभीर नुकसान होते हैं. हाल ही में BMJ में प्रकाशित एक नई स्टडी के मुताबिक, कम मात्रा में स्मोकिंग भी हार्ट और ब्लड वेसल्स को उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है. कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार भी सिगरेट का कोई भी लेवल सुरक्षित नहीं है. इसका मतलब है कि स्मोकिंग थोड़ी हो या फिर ज्यादा शरीर के लिए नुकसानदायक ही है.

क्लीवलैंड क्लिनिक डॉट ओआरजी पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, धूम्रपान से कैंसर, हार्ट रोग, स्ट्रोक, शुगर और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी हो सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन से मरते हैं. लगभग 12 लाख से अधिक लोग अप्रत्यक्ष धूम्रपान से मरते हैं. पल्मोनोलॉजिस्ट नेहा सोलंकी ने धूम्रपान छोड़ने के कुछ आसान तरीके बताए हैं. इसके साथ ही बताया कि धूम्रपान छोड़ने से स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो सकता है.

सिगरेट पीने की इच्छा कैसे कम करें?

जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब लगे, तो अपनी तलब को कम करने के लिए एक शुगर फ्री मिंट मुंह में डाल लें या पानी पी लें. चाहे आप सिगरेट पीते हों या नहीं, तलब और वापसी के लक्षण अपने आप खत्म हो जाएंगे. अपने शरीर और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना लालसा पर काबू पाने का एक प्रभावी तरीका है.

एक दिन में सिगरेट पीने की कोई सुरक्षित मात्रा नहीं है और कोई भी मात्रा हानिकारक होती है. भले ही आप एक दिन में केवल एक या चार सिगरेट पीते हैं, फिर भी इस्केमिक हार्ट रोग और फेफड़ों के कैंसर सहित स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. धूम्रपान छोड़ने के लिए हर दिन एक सिगरेट भी आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.