खून के आंसू रो रही आंखें, पॉलुशन के चलते आँखों में हो रही है जलन, एक्सपर्ट ने बताया क्या करें

Tips to Manage Eye Irritation: दिल्ली-एनसीआर में सर्दियाँ केवल मौसम में बदलाव का समय नहीं हैं, बल्कि यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए चुनौतियों का दौर भी बन सकती हैं. पराली जलाने, वाहनों के धुएं और शांत हवा के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है.

इस गंभीर प्रदूषण के कारण कई लोगों को आँखों में खुजली, लालिमा, जलन और पानी आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि ये लक्षण वायु प्रदूषण और धूल के महीन कणों (PM 2.5 और PM 10) के कारण होने वाली सूजन या एलर्जी के संकेत हो सकते हैं. सर्दियों में अपनी आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम यहां कुछ ज़रूरी सुझाव साझा कर रहे हैं.

सर्दियों के प्रदूषण के से होने वाली आंखों की आम समस्याएं

सूखापन और खुजली: धुएं और धूल के कण आँखों की नमी बनाए रखने वाली ग्रंथियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिससे आँखें सूखी और खुजलीदार हो जाती हैं. लालिमा और पानी आना: प्रदूषकों के संपर्क में आने से आँखों की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है, जिससे आँसुओं का उत्पादन बढ़ता है. एलर्जी: धुएँ और रासायनिक कण एलर्जी वाले लोगों में जलन, लालिमा और सूजन पैदा कर सकते हैं.

पॉलुशन के चलते आँखों में हो रही है जलन, एक्सपर्ट ने बताया क्या करें

नेत्र विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रदूषण और मौसमी बदलावों के कारण आँखों की सतह त्योहार के बाद शुष्क और जलनयुक्त हो जाती है. इस दौरान प्रिजर्वेटिव-मुक्त कृत्रिम आंसू का प्रयोग लाभकारी होता है. ये आंखों को नमी देते हैं और जलन पैदा करने वाले कणों को धोने में मदद करते हैं. इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आंखों और त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है.

धूल या धुएं के संपर्क में आने के बाद आंखों को रगड़ने या छूने से बचें, क्योंकि इससे कॉर्निया पर सूक्ष्म खरोंचें पड़ सकती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. जलन कम करने के लिए ठंडी सिकाई करें. एलर्जी वाले लोग एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन केवल पेशेवर सलाह के अनुसार.

कब लें मेडिकल हेल्प :

हल्की लालिमा और जलन सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाती हैं. लेकिन डॉक्टर से परामर्श जरूरी है अगर:

लक्षण तीन दिनों से अधिक समय तक बने रहें.

मध्यम या गंभीर लालिमा, अत्यधिक आँसू आना या दृष्टि में बदलाव हो.

अचानक दर्द, सूजन, धुंधलापन या अत्यधिक जलन हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)