थकान को छूमंतर कर देती हैं ये 5 आदत!

नींद की कमी, खराब डाइट, जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस या एनीमिया, डायबिटीज, थायरॉइड की समस्याओं के कारण अक्सर व्यक्ति को थकान महसूस होती है, जिसके कारण उसके शरीर में भी दर्द होने लगता है. ऐसे में अगर आप थकान से छुटकारा चाहते हैं, तो हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके कारण थकान छूमंतर हो जाती है. आइए जानते हैं, इस बारे में.

थकान को दूर करने के लिए क्या करें- (Thakan Ko Kaise Dur Kare)

1. अच्छी नींद को प्राथमिकता दें-

आज के समय में हम में से ज्यादातर लोग देर रात तक सोते हैं, जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है और थकान होने का मुख्य कारण भी है. ऐसे में सबसे पहले अपनी स्लिपिंग साइकिल को ठीक करें. स्लिपिंग साइकिल को ठीक करने के लिए हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और जागें.

ये भी पढ़ें- याददाश्त नहीं पड़ेगी कमजोर, बस इन बातों का रखें ख्याल

Photo Credit: Pexels

2. रेगुलर एक्सरसाइज करें-

कई बार जरूरत से ज्यादा सोने पर भी थकान महसूस होती है, ऐसे में अपने शरीर को एक्टिव रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें. बता दें, ऐसा करने से आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और मांसपेशियां खुलेगी. जिसके कारण रात में अच्छी और मीठी नींद आएगी.

3. हाइड्रेटेड रहें-

कभी-कभी थकान महसूस होना हल्के डिहाइड्रेशन का संकेत होता है, इसलिए अपने शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं. इसी के साथ कोल्ड डिंक और शराब का सेवन न करें.

4. अपनी डाइट को मैनेज करें-

आज के समय में हम सभी का खाना-पीना समय पर नहीं होता है, जो एक गलत बात है. बता दें, सही समय पर भोजन का सेवन करना जरूरी है. यह आपके शरीर और मस्तिष्क के लिए फ्यूल का काम करता है. जिससे ब्लड शुगर में गिरावट को रोका जा सकता है, जो थकान का कारण बन सकता है.

5. स्ट्रेस कम करें-

अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है और आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो इसे खत्म करने की कोशिश करें. जरूरत पड़ने पर थेरेपी भी ले सकते हैं. इसी के साथ स्ट्रेस कम करने के लिए उन एक्टिविटी को करें, जो आपको पसंद है, जैसे, एक्सरसाइज, योग करना, म्यूजिक सुनना, पढ़ना या दोस्तों के साथ समय बिताना.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)