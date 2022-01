Fuel Your Workout The Right Way: वर्कआउट करने से पहले आपको एनर्जी की जरूरत होती है. जानें इससे पहले क्‍या खाएं और क्‍या नहीं...

What Should I Eat 30 Minutes Before a Workout? वर्कआउट शुरू करते समय हमारी बॉडी को पहले से ज्यादा कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है. लिहाजा वर्कआउट (Pre-Workout Foods) के पहले सही प्री वर्कआउट मील (Pre-Workout Foods) लेना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ एक्सरसाइज (Workout) करने में शरीर को एनर्जी मिलेगी बल्कि आप पूरे दिन तरोताजा फील करेंगे. आपके फिटनेस गोल (Achieve Fitness Goals) पाने के लिए ये प्री वर्कआउट मील (The Best Pre-Workout Foods) आपकी हेल्प करेंगे, यहां इनके बारे में विस्तार से बताया गया है.

वर्कआउट से पहले खाएं ये आहार और पाएं इस्टेंट एनर्जी | Pre-Workout Nutrition: What to Eat Before a Workout