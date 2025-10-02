विज्ञापन
जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में अश्वगंधा कारगर साबित होता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन और जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं.

इस जड़ी-बूटी को कहा जाता है 'ब्रेन टॉनिक', याददाश्त को कर देती है कंप्यूटर से भी तेज
एक दिन में लगभग आधा चम्मच से अधिक अश्वगंधा का पाउडर न लें.

Ashwagandha Ke Fayde: आयुर्वेद में अश्वगंधा को एक महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना गया है और इसका इस्तेमाल कई तरह की औषधि को बनाने में किया जाता है. अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम Withania somnifera है. यह तनाव (Stress) से लेकर मस्तिष्क के कार्य में सुधार के लिए कारगर साबित होता है. महज थोड़े से अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से कई रोग आपसे दूर भाग जाएंगे. तो आइए जानते हैं अश्वगंधा पाउडर के फायदों (Ashwagandha Ke Fayde) के बारे में

अश्वगंधा के प्रमुख फायदे  (Ashwagandha Ke Fayde)

1.कोर्टिसोल (Cortisol) नामक तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में अश्वगंधा कारगर साबित होता है. जिन लोगों को तनाव रहता है, वो रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पी लें. ये दूध उन लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होता है जो Anxiety का शिकार हैं.

2. जिन लोगों को अनिद्रा (Insomnia) यानी नींद न आने की समस्या रहती है, उन्हें भी अश्वगंधा पाउडर खाना चाहिए. पानी या दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से नींद अच्छी आएगी

3. अश्वगंधा पाउडर मांसपेशियों को मजूबत बनाने का काम भी कर सकता है. जिन लोगों का Stamina कम है और जिन लोगों को मांसपेशियों में दर्द की समस्या रहती है, वो इसका सेवन जरूर किया करें.

4 .अश्वगंधा को "ब्रेन टॉनिक" भी माना जाता है. इसके पाउडर का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है और एकाग्रता भी सही बनी रहती है.

5. जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में अश्वगंधा कारगर साबित होता है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-inflammatory) गुण होते हैं, जो शरीर में सूजन और जोड़ों के दर्द को कम कर सकते हैं.

अश्वगंधा का सेवन कैसे करें

 अश्वगंधा का पाउडर, कैप्सूल/टैबलेट आते हैं, आज अपने हिसाब से इनमें से कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं. अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें तो बेहतर है,

अधिक मात्रा में न करें सेवन 

एक दिन में लगभग आधा चम्मच से अधिक अश्वगंधा का पाउडर न लें..

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

