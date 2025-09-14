क्या आपको भी त्वचा में होती है जलन महसूस, ये उपाय मिनटों में करेंगे ये समस्या दूर

Skin Mein Jalan Ho To Kya Lagaen: कई लोगों को त्वचा में अक्सर जलन की शिकायत रहती है. ये समस्या गर्मी के समय अधिक होती है. पसीना पड़ने के कारण स्किन जलने लग जाती, ऐसे में चेहरे के अलावा हाथों और पैरों में जलन महसूस होती है. त्वचा में होनेवाली जलन से निजात (Jalan Kaise Theek Karen) पाने के उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इन उपायों की मदद से आपको जलन से राहत मिल जाएगी. इतना ही नहीं त्वचा पर निखार भी आ जाएगा. तो आइए बिना देरी किए जानते हैं, इन उपायों के बारे में.

त्वचा की जलन हो जाएगी गायब, बस आजमाएं ये उपाय (Skin Mein Jalan Ho To Kya Lagaen)

मुल्तानी मिट्टी

स्किन में अगर आपको जलन महसूस हो तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें. मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल मिला दें. फिर इस पेस्ट को जलन वाली जगह पर लगा लें. इस पैक को कम से कम 15 मिनट तक लगाए रखें. सूखने के बाद पानी से इसे साफ कर लें. मुल्तानी मिट्टी लगाने से त्वचा को ठंडक मिलती है और जलन दूर हो जाती है.

Photo Credit: Canva

एलोवेरा

कई लोगों की त्वचा रूखी होती है, जिसके कारण जलन की समस्या भी होने लग जाती है. अगर आपकी त्वचा रूखी रहती है और उसमें जलन की शिकायत रहती है, तो एलोवेरा जल आपकी इस परेशानी को दूर कर सकता है. त्वचा पर एलोवेरा जल लगाने से जलन से आराम मिलता है.

दही

दही भी त्वचा पर होनेवाली जलन को दूर करने में कारगर साबित होता है. दही का पेस्ट बनाकर उसे 15 मिनट के लिए जलन वाले हिस्से पर लगा लें. सूखने के बाद पानी से इसे साफ कर लें. ऐसा करने से जलन दूर हो जाएगी. इसके अलावा ठंडे पानी की पट्टियां रखने से भी जलन चली जाती है.

तो ये थे कुछ उपाय जिनकी मदद से जलन से निजात पाई जा सकती है. वहीं अगर इन उपायों से आराम न पहुंचे तो एक बार स्किन के डॉक्टर से आप अपना चेकअप करवा लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)