Shubh Ratri: सोने से पहले रूटीन में शामिल कर लें लौंग का पानी, फायदे ही फायदे होंगे

Can We Drink Clove Water At Night: लौंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सब्जी में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप इसको पानी में भिगोकर रात को सोने से पहले पीते हैं तो लाभ दोगुने भी हो सकते हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने लौंग एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि मानी जाती है. दिखने में भले ही यह छोटी सी होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े होते हैं. एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर लौंग शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. ऐसे में अगर आप रोज रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीते हैं, तो शरीर को कई रोगों से दूर रख सकते हैं. आइए जानते हैं रात को सोने से पहले लौंग का पानी पीने के बड़े फायदे क्या हैं?

रात को लौंग का पानी पीने से क्या होता है?

पाचन: अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी से परेशान रहते हैं तो सोने से पहले लौंग के पानी को पीकर पेट ठीक रख सकते हैं. इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

नींद: लौंग में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दिमाग को शांत करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप रात में सोने से पहले इस पानी को पीते हैं, तो यह तनाव को कम कर सकता है और मन को शांत कर सकता है. जिन लोगों को अनिद्रा या बेचैनी रहती है उनके लिए ये पानी बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

इम्यूनिटी: लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. नियमित रूप से इसके पानी का सेवन बदलते मौसम में होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी-खांसी, गले में खराश और वायरल इन्फेक्शन से दूर रख सकता है. लौंग का पानी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है.

दिल: लौंग के पानी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की बीमारियों का खतरा कम कर करने में मदद कर सकते हैं. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी इस पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)