Baby Massage Tips: सर्दियों में बच्चे की मालिश करते समय भूलकर भी न करें ये 6 गलतियां, पीडियाट्रिशियन ने बताया सही तरीका

Baby Winter Massage Tips: नवजात शिशु की सॉफ्ट स्किन और शारीरिक विकास के लिए मालिश (Massage) बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है. साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए भी नियमित रूप से बेबी की मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. हालांकि, कई बार माता-पिता मालिश करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बच्चे को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इन गलतियों के कारण बच्चे को शारीरिक परेशानी हो सकती है या वह चिड़चिड़ा भी हो सकता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 6 गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सर्दियों में बच्चे की मालिश करते समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए. यह जानकारी प्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहित सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. नहलाने के बाद न करें मालिश

डॉक्टर मोहित बताते हैं कि सर्दियों में अधिकतर पेरेंट्स बच्चे को नहलाने के बाद उसकी मालिश करते हैं, जो कि एक बड़ी गलती हो सकती है. ऐसे में बच्चे को नहलाने से पहले ही उसकी अच्छे से मालिश कर दें.

सर्दियों में मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म जरूर कर लें. पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि बच्चे के शरीर पर ठंडा तेल लगाने से वह परेशान होकर रोना शुरू कर सकता है.

बहुत ज्यादा ताकत लगाकर कभी भी बच्चों की मसाज नहीं करनी चाहिए. इससे बच्चे की त्वचा पर नील के निशान पड़ सकते हैं. ऐसे में माता-पिता अपने हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में बच्चे की मसाज करें.

डॉक्टर मोहित सेठी बताते हैं कि कई माता-पिता या मालिश वाली बाई बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे लटका देती हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है. ऐसे में बच्चे की मालिश करते समय किसी भी प्रकार का गलत तरीका न अपनाएं, वरना बच्चे को शारीरिक समस्या हो सकती है.

मसाज करने के 20 से 30 मिनट बाद माता-पिता बच्चे को नहला सकते हैं. ध्यान रहे कि आप मसाज करने के बाद ज्यादा समय का अंतराल न रखें. इसके अलावा बच्चे को नहलाने के 2 से 3 मिनट बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगा दें, ताकि उसकी स्किन का मॉइस्चर लॉक हो जाए.

बच्चे की मसाज कभी भी ठंडे कमरे में नहीं करनी चाहिए. माता-पिता बच्चे की मालिश करने से पहले कमरे में हीटर या ब्लोअर चला दें और तापमान को गर्म कर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.