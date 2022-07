क्या रात को सोते वक्त स्लीप ब्रा पहननी चाहिए..? समझिए इन तीन प्वाइंट्स में

अगर आप रात में ब्रा पहन कर सोना प्रिफर करती हैं तो आप स्लीप ब्रा (Sleep Bra) का ऑप्शन चुन सकती हैं.

Is It OK to Wear a Bra While Sleeping? रात में ब्रा पहन कर सोएं या न सोएं- इस पर एक लंबा डिस्कशन हो सकता है. कुछ महिलाओं का तर्क होता है कि रात में ब्रा पहन कर सोना (Sleeping in a Bra Bad) नुकसान पहुंचाता है. खासतौर से स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाता है. कुछ महिलाओं को खुजली (Etiching) की शिकायत भी होने लगती है. टाइट फिटिंग वाली ब्रा (Bra fitting) की वजह से रात में ब्लड सर्कुलेशन (blood circulation) पर भी असर पड़ता है. इसलिए ब्रा पहनने या न पहनने पर कई तर्क होते हैं. पर ये समझ लेना जरूरी है कि यदि ब्रेस्ट साइज (Breast Size) बड़ा है तो रात में ब्रा (Bra at night) पहनना जरूरी भी हो जाता है.