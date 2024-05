सद्गुरु की सात बातें, जो देंगी लाइफ में सक्सेस, फॉलो करें और सफलता पाने के लिए निश्चिंत रहें!

अपना 100 परसेंट दें : सफलता के लिए पहला रूल ये है कि आप अपना शत प्रतिशत दें. सद्गुरु कहते हैं कि चाहे वो कोई काम हो या फिर कोई रिश्ता अपना 100 प्रतिशत दें. खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें, तो ही सफलता मिलेगी.

खुल कर जियो : सद्गुरु कहते हैं कि डर इस वजह से है क्योंकि आप खुल कर अपनी जिंदगी जी नहीं रहे. आप अपने दिमाग में जी रहे हैं, जिंदगी असल में जी नहीं रहे.

चुनौतियां लें : सद्गुरु का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो समझिए कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे है, यहीं विकास की राह है.

अच्छे श्रोता बने : सामने वाले को सुनने से आप उनके अच्छे विचार भी ले सकते हैं. ऐसे में अच्छा श्रोता बनना सफलता के लिए जरूरी है.

How to Be Successful in Life: सदगुरु ‘जग्गी वासुदेव सद्गुरु' (sadhguru tips) के बताए टिप्स आपके काम आ सकते हैं.