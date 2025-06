International Day Of Yoga: सद्गुरू के ईशा फाउंडेशन ने 10,000 से अधिक रक्षा कर्मियों को दिया फ्री योगा सेशन 

International Yoga Day 2025: आज दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. हर साल 21 जून के दिन योग दिवस मनाया जाता है. योग को आत्मा से मिलन का साधन माना जाता है. कहते हैं योगा ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर भी फायदेमंद होती है. ऐसे में इस खास दिन को सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन ने फ्री योगा सेशन देते हुए मनाया है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) ने देशभर में 10,000 से अधिक रक्षा कर्मियों के लिए निःशुल्क योग सत्र आयोजित किए. कुल मिलाकर 2,500 से अधिक निःशुल्क सत्र आयोजित किए गए जिनमें रक्षा कर्मियों, कॉर्पोरेट पेशेवरों, छात्रों और नागरिकों ने हिस्सा लिया.

यह बड़े पैमाने की पहल 11,000 से अधिक योग वीरों के प्रशिक्षण के माध्यम से संभव हुई जिन्होंने डिफेंस फेसिलिटी, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालय परिसरों, जिम और जेलों सहित कई स्थानों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से योगा सेशन लिए. इसके अलावा, 2,000 से अधिक यूथ एंबेसडरों ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और साथ ही मिरेकल ऑफ माइंड की शुरुआत की, जो सद्गुरु द्वारा यूजर्स को उनके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया एक सरल लेकिन शक्तिशाली 7-मिनट का निर्देशित ध्यान है.

इस अवसर पर सद्गुरु ने एक्स पर पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, "योग एक ऐसी प्रणाली है जो आपको सचेत विकल्प का जीवन बनाने की स्वतंत्रता देती है, एक ऐसा जीवन जो बाध्यकारी विचार और क्रिया का गुलाम नहीं है. यह केवल तभी संभव है जब आप सचेत होकर बाध्यता से ऊपर उठने में सक्षम हों, तभी आपकी शारीरिक और मानसिक भलाई पूरी तरह से आपके द्वारा निर्धारित की जा सकती है."

Yoga is a system that gives you the freedom to create a life of Conscious choice, a life that is not enslaved to compulsive thought & action. It is only when you are able to transcend compulsiveness by becoming Conscious that your physical and mental wellbeing can be entirely…