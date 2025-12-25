विज्ञापन
बच्चों के लिए वर्षा ताली या रेन क्लैप एक सरल और मजेदार योग अभ्यास है, जो विशेष रूप से उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए फायदेमंद माना जाता है.

एक्टिव प्वाइंट्स को एक्टिव कर देंगी 'वर्षा ताली', बच्चे और बड़े सभी के लिए है फायदेमंद
एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स को एक्टिव करता है ये योगासन.

यह अभ्यास बारिश की बूंदों की आवाज की नकल करता है, जिससे बच्चे खेल-खेल में मजेदार तरीके से शरीर को फायदे पहुंचा सकते हैं.

वर्षा ताली एक प्रकार की ताली बजाने की क्रिया है, जो योग की क्लैपिंग थेरेपी का हिस्सा है. इसे रेन क्लैप भी कहा जाता है. यह अभ्यास बारिश शुरू होने और रुकने की प्रक्रिया को हाथों से दिखाता है. इसमें धीरे-धीरे ताली की आवाज को बढ़ाया और फिर कम किया जाता है. यह बच्चों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह मजेदार होने के साथ-साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को एक्टिव करता है.

मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा वर्षा ताली के फायदे विस्तार से बताता है. यह अभ्यास बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है. इससे हाथों की हथेलियों पर मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं. इसे नियमित तौर पर करने से बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और दिमाग तेज होता है. रेन क्लैप बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी फायदेमंद है. यह तनाव कम करता है, मूड अच्छा रखता है और रक्त संचार बेहतर करता है.

बच्चों में मोटर स्किल्स का विकास होता है, उनकी लिखावट सुधरती है और स्पेलिंग गलतियां भी कम होती हैं. खेल की तरह होने की वजह से बच्चे इसमें रुचि लेते हैं, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे अधिक सक्रिय और खुश भी रहते हैं.

योग विशेषज्ञ बताते हैं कि क्लैपिंग थेरेपी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. वर्षा ताली अभ्यास को करने का तरीका भी सरल है. सबसे पहले दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ की हथेली पर थपथपाएं, जो बारिश की पहली कुछ बूंदों का प्रतीक है. आवाज बहुत धीमी रखें. फिर दो उंगलियों से थपथपाएं, फिर तीन, चार और अंत में पांचों उंगलियों से. अब पूरी हथेली से ताली बजाएं और आवाज को धीरे-धीरे तेज करते जाएं, जैसे बारिश तेज हो रही हो. जब आवाज सबसे तेज हो जाए, तो बारिश रुकने का प्रतीक बनाने के लिए उल्टे क्रम में वापस आएं.

इस क्रिया में सांस पर ध्यान रखें और मुस्कुराते हुए अभ्यास करें. इसे रोजाना 5-10 मिनट करें, सुबह का समय वर्षा ताली के लिए सबसे अच्छा है. यह अभ्यास न केवल बच्चों को योग से जोड़ता है, बल्कि उन्हें प्रकृति से भी जुड़ाव महसूस कराता है. अभिभावक और शिक्षक इसे घर या स्कूल में आसानी से शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

