89 की उम्र में इस गंभीर परेशानी से जूझ रहे थे प्रेम चोपड़ा, दामाद ने बताया अब कैसी है तबीयत

बॉलीवुड के मशहूर खलनायक और दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा की सेहत अब पूरी तरह ठीक हो गई है. कुछ हफ्ते पहले उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उनके दामाद और अभिनेता शरमन जोशी ने सोशल मीडिया पर खुशखबरी शेयर की है कि प्रेम चोपड़ा घर लौट आए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने लंबा पोस्ट शेयर कर प्रेम चोपड़ा का हेल्थ अपडेट दिया है.

क्या थी प्रेम चोपड़ा को परेशानी

शरमन जोशी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखा और बताया कि प्रेम चोपड़ा को गंभीर ऑर्टिक स्टेनोसिस (महाधमनी वाल्व का सिकुड़ना) की समस्या थी. इसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नितिन गोखले और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रविंदर सिंह राव की टीम ने बिना छाती चीरें (ओपन हार्ट सर्जरी के बिना) टीएवीआई (TAVI - ट्रांसकैथेटर ऑर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन) प्रक्रिया सफलतापूर्वक की. इस आधुनिक तकनीक से नई वाल्व फिट कर दी गई.

शरमन जोशी ने शेयर किया पोस्ट

शरमन ने लिखा, “डैडी अब घर पर हैं और बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं. पूरी प्रक्रिया बिना किसी जटिलता के हुई और रिकवरी भी बहुत तेज रही. हम डॉ. नितिन गोखले और डॉ. रविंदर सिंह राव के अलावा पूरी मेडिकल टीम के बहुत आभारी हैं.” पोस्ट में शरमन ने अस्पताल की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें प्रेम चोपड़ा बिस्तर पर बैठे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और दोनों डॉक्टरों के साथ खड़े हैं. इन तस्वीरों में दिग्गज अभिनेता जीतेन्द्र भी नजर आए, जो शायद प्रेम चोपड़ा से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.

प्रेम चोपड़ा की फिल्में

गौरतलब है कि नवंबर महीने में प्रेम चोपड़ा को सीने में जकड़न और सांस की तकलीफ के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के बाद 15 नवंबर को उन्हें छुट्टी मिल गई थी, लेकिन बाद में गंभीर वाल्व की समस्या का पता चला और टीएवीआई करानी पड़ी. साठ के दशक से लगातार सक्रिय प्रेम चोपड़ा ने ‘उपकार', ‘दो रास्ते', ‘बॉबी', ‘क्रांति', ‘प्रेम नगर' जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में यादगार खलनायकी की है. 89 वर्षीय अभिनेता आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. उनके जल्द स्वस्थ होने की खबर से पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली है.