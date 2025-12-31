3 ईडियट्स के सीक्वल का कर रहे हैं इंतजार? सुनिये क्या बता रहे हैं माधवन और आमिर खान

बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं और 3 इडियट्स बिल्कुल वैसी ही फिल्म है. कॉलेज की मस्ती, दोस्तों की नोकझोंक, पढ़ाई का प्रेशर और जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मैसेज देने वाली इस फिल्म ने हर जनरेशन को कुछ ना कुछ दिया है. आज भी कहीं 'ऑल इज वेल' सुनाई दे जाए तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. शायद यही वजह है कि जब भी 3 इडियट्स के सीक्वल की हल्की सी भी खबर उड़ती है, फैंस तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं. हाल ही में ऐसी ही चर्चाओं ने जोर पकड़ा लेकिन अब इस पर खुद आमिर खान और आर माधवन ने कुछ खास बताया है.

आर माधवन का सीक्वल पर रियलिटी चेक

आर माधवन ने 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर थोड़ा रियलिटी चेक दिया है. उन्होंने कहा कि आइडिया सुनने में जरूर मजेदार लगता है लेकिन अब वो, आमिर खान और शरमन जोशी तीनों ही कॉलेज लाइफ से बहुत आगे निकल चुके हैं. ऐसे में सवाल ये बनता है कि कहानी आगे किस मोड़ पर जाएगी. माधवन के मुताबिक ये सोचना दिलचस्प है कि अब रैंचो, फरहान और राजू क्या कर रहे होंगे, लेकिन उसी मासूमियत और मजे के साथ कहानी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है. उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि दोबारा 3 इडियट्स बनाने का फैसला कहीं सच में इडियॉटिक ना हो जाए. हालांकि उन्होंने ये जरूर जोड़ा कि उन्हें फिर से राजकुमार हिरानी के साथ काम करने में हमेशा खुशी होगी.

आमिर खान बोले- रैंचो को लोग आज भी नहीं भूले

वहीं आमिर खान ने सीक्वल को लेकर फैंस की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ा भी नहीं. आमिर ने कहा कि 3 इडियट्स उनके करियर की सबसे एंजॉय करने वाली फिल्मों में से एक रही है. रैंचो का किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और हर उम्र का दर्शक उससे खुद को जोड़ पाता है. आमिर ने साफ किया कि अगर कभी सीक्वल की बात सामने आती है तो वो उसे करने के लिए तैयार रहेंगे. लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक उन्हें '3 इडियट्स 2' को लेकर किसी ने अप्रोच नहीं किया है.

'3 इडियट्स' का जादू आज भी बरकरार

3 इडियट्स सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं बल्कि एक कल्ट बन चुकी है. ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसने दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. रिलीज के इतने साल बाद भी टीवी और ओटीटी पर इसका क्रेज कम नहीं हुआ है. बोमन ईरानी का सख्त वायरस, करीना कपूर की पिया, ओमी वैद्य का चतुर और मोना सिंह का किरदार आज भी लोगों को याद है. शायद यही वजह है कि हर कुछ समय में 3 इडियट्स के सीक्वल की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है.