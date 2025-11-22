विज्ञापन

थ्री ईडियट के राजू रस्तोगी और रैंचो की गर्लफ्रेंड पिया का असल जिंदगी में है गहरा रिश्ता, क्या आपको पता है ?

फिल्म थ्री ईडियट्स के राजू रस्तोगी यानी शरमन जोशी और रेंचो की गर्लफ्रेंड पिया यानी करीना कपूर सिर्फ ऑनस्क्रीन दोस्त नहीं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी रिश्तेदार हैं.

3 Idiots के राजू और पिया का रियल लाइफ में है खास कनेक्शन
नई दिल्ली:

थ्री ईडियट्स का राजू रस्तोगी तो आपको याद ही होगा. जो रेंचो का खास दोस्त बना था. और, दूसरी तरफ थी पिया. जो रेंचो की गर्लफ्रेंड थी. राजू रस्तोगी यानी कि शरमन जोशी और पिया यानी कि करीना कपूर. फिल्म में ये दोनों बतौर दोस्त की तरह ही नजर आए थे. पर, क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में दोनों के बीच गहरा रिश्ता है. या यूं कहें कि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं. रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है. जिस सुलझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि शरमन जोशी और करीना कपूर आपस में कैसे रिश्ते की एक ही डोर से बंधे हुए हैं.

ऐसा है रिश्ता

करीना कपूर की दादी और शरमन जोशी की सास आपस में सगी बहनें थीं. करीना के पिता रणधीर और शरमन जोशी की पत्नी आपस में कजिन हैं. करीना कपूर, शरमन जोशी की मौसी सास की सगी पोती हैं. जरा रुकिए, ये रिश्ता पढ़ कर आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए. एक बार और आपको थोड़ा क्लियर करते हैं. शरमन जोशी की सास की बहन हुईं, उनकी मौसी सास. और, उनकी जो मौसी सास हैं उनके बेटे की बेटी हैं करीना कपूर. यानी कि उनकी पोती. इस तरह शरमन जोशी का रिश्ता करीना कपूर से भी हो जाता है. पर ये पूरी फैमिली क्रोनोलॉजी भी आप को जरूर उलझा रही होगी. इसलिए आपको थोड़ा और क्लियर करके बताते हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है.

ससुराल से जुड़ा कनेक्शन

शरमन और करीना के रिलेशन को समझने के लिए आपको कपूर फैमिली और शरमन जोशी के ससुराल के बीच का कनेक्शन भी समझना होगा. शरमन जोशी मशूहर एक्टर प्रेम चोपड़ा के सगे दामाद हैं. प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा से उनकी शादी हुई है. प्रेम चोपड़ा की पत्नी का नाम है उमा चोपड़ा. जो कृष्णा कपूर की सगी बहन हैं. कृष्णा कपूर, राज कपूर की पत्नी थीं. यानी प्रेम चोपड़ा और राज कपूर दोनों की पत्नियां सगी बहने थीं. इस नाते कृष्णा कपूर शरमन जोशी की मौसेरी सास हुईं.  कृष्णा राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर की बेटी हैं करीना कपूर. इस तरह करीना कपूर और शरमन जोशी आपस में एक रिश्ते में कनेक्ट हैं. हालांकि दोनों का रिश्ता क्या होगा इसे डिकोड करना थोड़ा मुश्किल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

