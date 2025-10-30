विज्ञापन
दरअसल, प्याज पर दिखने वाले ये काले धब्बे कोई मिट्टी या दाग नहीं, बल्कि एक तरह की फफूंद (Fungus) हैं. इसे 'ब्लैक मोल्ड' (Black Mold) कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्परगिलस नाइगर (Aspergillus niger) है.

काले धब्बे वाली प्याज सेहत के लिए है फायदेमंद? खाने से पहले जान लीजिए वरना....सेहत के लिए हो सकता है बड़ा खतरा
यह फफूंद अपने अंदर कुछ जहरीले तत्व (Toxins) पैदा कर सकती है.
Is black mold on onion safe : प्याज... हमारी रसोई की जान होती है. इसके बिना किसी भी सब्जी का स्वाद अधूरा सा लगता है. अक्सर हम बाजार से ढेर सारी प्याज खरीद लाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें देखते हैं, तो उन पर छोटे-छोटे काले धब्बे नजर आने लगते हैं. ऐसे में फिर मन में सवाल उठता है कि इस प्याज को खाना चाहिए? क्या ये धब्बे नुकसान पहुंचा सकते हैं? आज इसी का जवाब हम आपको आगे आर्टिकल में देने जा रहे हैं, तो बिना देर किए जानते हैं...

काले धब्बे वाले प्याज को खाना चाहिए या नहीं

इसका सीधा सा जवाब है- बिलकुल नहीं. यह फायदे की नहीं, खतरे की निशानी है.

दरअसल, प्याज पर दिखने वाले ये काले धब्बे कोई मिट्टी या दाग नहीं, बल्कि एक तरह की फफूंद (Fungus) हैं. इसे 'ब्लैक मोल्ड' (Black Mold) कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्परगिलस नाइगर (Aspergillus niger) है.

यह फफूंद नमी वाली जगह पर, खासकर प्याज के छिलकों के नीचे, बड़ी तेजी से फैलती है. देखने में ये सिर्फ एक दाग लग सकता है, लेकिन यह हमारी सेहत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है.

काले धब्बे वाले प्याज से सेहत को क्या हो सकता है खतरा?

यह फफूंद अपने अंदर कुछ जहरीले तत्व (Toxins) पैदा कर सकती है. अगर आपने गलती से इस धब्बे वाली प्याज को खा लिया, तो आपको पेट से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं.

पेट के लिए खतरा 

सबसे पहले आपको पेट दर्द, उल्टी या दस्त की शिकायत हो सकती है. कुछ लोगों को इससे एलर्जी या सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, खासकर जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) कमजोर है. 

क्या करना चाहिए? ये है सही तरीका

हम अक्सर सोचते हैं कि काला हिस्सा काटकर फेंक दो और बाकी प्याज इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर धब्बे छिलके से अंदर तक पहुंच गए हैं, तो जोखिम बिल्कुल न लें. 

काले धब्बे वाली प्याज का क्या करें

अगर प्याज पर आपको कहीं भी काले धब्बे दिखें, तो बिना सोचे समझे उसे कूड़ेदान में फेंक दीजिए.  अगली बार खरीदते समय हमेशा सूखी और साफ-सुथरी प्याज ही खरीदें और उसे हवादार जगह पर स्टोर करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

