आज ही छोड़ दें प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना, जान लें इसके खतरनाक नुकसान

Plastic Ki Bottle Se Pani Peene Ke Nuksan: अधिकतर घरों में पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल का ही इस्तेमाल किया जाता है. प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना सेहत के लिए उत्तम नहीं माना जाता है. प्लास्टिक की बोतलों पर किए गए कई शोधों के मुताबिक नियमित रूप से इन बोतलों में भरे पानी को पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई प्लास्टिक की बोतल को बनाने के लिए बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) और फेथलेट्स जैसे रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं. जब ये रसायन धूप या अधिक गर्मी के संपर्क में आता है, तो पानी में घुल जाते हैं. ऐसे में ये पानी पीना सेहत के लिए बुरा साबित हो सकता है और कई गंभीर नुकसान शरीर को पहुंचा सकता है. इसलिए आप प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल न करें इसमें ही आपकी भलाई है.

बीपीए फ्री को प्लास्टिक की बोतल

अगर आप कभी भी प्लास्टिक की बोतलों लेते हैं, तो जरूर ये चेक कर लें कि उसपर बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) और फेथलेट्स फ्री लिखा गया है की नहीं. बाजार में कई ऐसी बोलतें आती हैं जो कि बिस्फेनॉल-ए (बीपीए) और फेथलेट्स फ्री होती हैं. इन्हीं बोलतों का आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि लंबे समय तक इनका प्रयोग आप न करें. 6 महीने बाद प्लास्टिक की बोतल को जरूर बदल दे.

प्लास्टिक की बोतल में न डाले गर्म पानी

प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालने से भी बचें. कई लोग एकदम गर्म पानी बोलत में भर देते हैं और फिर इस पानी को पी लेते हैं. कहा जाता है कि गर्म पानी के संपर्क में आने से प्लास्टिक में मौजूद रसायन पानी में घुल जाते हैं. ऐसे में ये पानी सेहत के लिए उत्तम नहीं होता है.

किन बोतलों का करें इस्तेमाल

आप पानी भरने के लिए कांच की बोतल या स्टील से बनी बोलत का प्रयोग भी कर सकते हैं. इन बोतलों में भरा पानी स्वस्थ के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है.

