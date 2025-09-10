पीली ततैया ने काट लिया तो करें ये घरेलू इलाज, जानें पीली ततैया भगाने का उपाय

Pili Tataiya Katne Ka Ilaj: बारिश में पीली ततैया बहुत सक्रिय हो जाते हैं. ये छोटे दिखने वाले कीट कई बार घरों, बगीचों या खुले स्थानों में मंडराते हुए दिखाई देते हैं. जो आसानी से आपको काट सकते हैं. इनका मारा हुआ डंक तेज और दर्दनाक हो सकता है, जिससे सूजन, जलन, खुजली और कई बार एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अक्सर लोग इससे राहत पाने के लिए चाबी और चाकू जैसी चीजों का सहारा लेते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं.

Pili Tataiya Kat Le To Kya Lagana Chahie | Wasp Bite Home Remedy | Pili Tataiya

पीली ततैया काटने के लक्षण:

तेज जलन और दर्द प्रभावित स्थान पर सूजन लाल चकत्ते या खुजली कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत या चक्कर भी आ सकते हैं

पीली ततैया काटने का इलाज

बेकिंग सोडा पेस्ट: पीली ततैया ने काट लिया है. आपके किचन में मौजूद बेकिंग सोडा को थोड़े पानी में मिलाकर उस जगह पर लगाएं. यह मिश्रण जहर को न्यूट्रल करने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्‍यों बार-बार फूलती है सांस, जानें किस चीज की कमी होने पर सांस फूलने लगती है, बचाव के उपा

प्याज या लहसुन का रस: प्याज या लहसुन में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप इनका रस निकालकर डंक वाली जगह पर लगते हैं, तो आप जलन और दर्द से राहत पा सकते हैं.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा जेल में मौजूद तत्व न केवल सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि जलन को कम कर के हीलिंग में भी सहायता कर सकते हैं.

सरसों का तेल और नमक: सरसों के तेल में हल्का नमक मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. फिर इसे काटी हुई जगह पर कॉटन की मदद से अच्छे से लगाएं. यह मिश्रण दर्द और सूजन दोनों से राहत दिलाने में मदद करेगा.

पीली ततैया को भगाने के घरेलू उपाय

नीम का धुआं: नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उससे पूरे घरों, बगीचों और खुले स्थानों में धुआं करें. इसकी तेज गंध ततैया को घर से दूर रखने में मदद करेगी.

विनेगर और पानी का स्प्रे: विनेगर और पानी को मिलाकर एक बोतल में भर लें. फिर इससे हर जगह जहां ततैया मंडराती हों वहां अच्छे से स्प्रे करें.

नींबू और लौंग: नींबू में लौंग डालकर खिड़की के पास रख दें. इसकी तेज गंध ततैया को घर से दूर रखने में मदद करेगी.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)