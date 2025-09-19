PCOD ठीक करने के लिए क्या खाएं?

विज्ञापन
Foods To Eat In PCOD Problem: आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर का हार्मोन संतुलन बनाए रखा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें.

PCOD को कैसे ठीक करें? | How to fix PCOD?

Foods To Eat In PCOD Problem: आज के समय में कई महिलाएं PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या से जूझ रही हैं. सबसे पहले जानेंगे PCOD क्या होता है? ये एक हार्मोनल बीमारी है. इसमें महिलाओं की ओवरी में छोटे सिस्ट बन जाते हैं और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं. जो बढ़ता वजन, चेहरे पर मुंहासे और प्रेग्नेंसी में भी दिक्कत आने का कारण बन सकते हैं. इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जाए. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर का हार्मोन संतुलन बनाए रखा जा सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें.

PCOD में क्या खाना चाहिए?

फाइबर से भरपूर चीजें खाएं: फाइबर से भरपूर चीजें जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और  मेथी, फल जैसे सेब, नाशपाती और अमरूद को अपनी रोजाना डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं. इनका सेवन इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और वजन कम करने में सहायक हो सकता है.

प्रोटीन: दालें, मूंगफली, अंडा, टोफू और पनीर प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. PCOD में प्रोटीन का सेवन मेटाबॉलिज्म को बेहतर बना सकता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, जिससे वेट को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है और कई तरह की बीमारियों से शरीर को बचाया जा सकता है. 

हेल्दी फैट्स: एवोकाडो,अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और ऑलिव ऑयल हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं और यह शरीर में हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. PCOD की समस्या में इन चीजों का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, रोजाना इनका सेवन शरीर को और कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकता है. 

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स: साबुत अनाज जैसे जौ, रागी, चना, शकरकंद और हरी पत्तेदार सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. PCOD की समस्या में इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है और शरीर को और कई तरह की बीमारियों से राहत दिलाई जा सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

