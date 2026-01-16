पनीर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जानिए 1 दिन में कितना कच्चा पनीर खाना चाहिए

Paneer Ke Fayde: वेजीटेरियन के लिए पनीर कई बीमारियों का तोड़ है. ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में नियमित रूप से इसे शामिल करते हैं, तो कई जादुई फायदे उठा सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी12 और अच्छे फैट बच्चों से लेकर बड़ों तक ले लिए लाभदायक माने जाते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं स्वाद और सेहत के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को नियमित रूप से डाइट में शामिल करने के क्या फायदे हैं और एक दिन में कितनी पनीर खानी चाहिए.

रोज पनीर खाने से क्या फायदा होता है?

मसल्स को स्ट्रांग बनाना: पनीर में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो मसल्स की रिकवरी और मजबूती बनाने में मदद करता है. जो लोग जिम जाते हैं या घर पर ही वर्कआउट करते हैं उनके लिए पनीर को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Milk Myths: डॉक्टर ने किया दूध का दूध और पानी का पानी! टूटेंगे सारे भ्रम, जानिए क्या सही है और क्या गलत

हड्डियों के लिए जरूरी: पनीर कैल्शियम और फॉस्फोरस का बेहतरीन सोर्स है, ऐसे में अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. बच्चों के विकास और बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी से बचाव के लिए पनीर उपयोगी माना जाता है.

वजन कंट्रोल में मदद: सीमित मात्रा में पनीर खाने से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने की आदत से बचाती है और वजन को कंट्रोल में रखती है.

पेट के लिए बेहतर: पनीर में लैक्टोज कम और प्रोबायोटिक्स ज्यादा होते हैं, जो आंतों को साफ रखकर पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में सहायक हो सकते हैं. पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए भी पनीर का सेवन फायदेमंद है.

1 दिन में कितना कच्चा पनीर खाना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में एक व्यक्ति को 100 ग्राम तक ही पनीर खानी चाहिए और अगर आप इससे ज्यादा पनीर खाते हैं, तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)